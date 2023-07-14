Роберт Дауни-младший боялся, что растеряет актерский талант из‑за постоянной игры в фильмах Marvel

Когда журналисты спросили у него, опасается ли он, что годы, проведенные в MCU, повлияют на его роль в «Оппенгеймере», Дауни-младший ответил: «Да, 100%, но меня поддержал Кристофер Нолан: он попросил меня играть другими мускулами, забыв мои типичные актерские привычки».