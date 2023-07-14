Роберт Дауни-младший боялся, что растеряет актерский талант из‑за постоянной игры в фильмах Marvel

Роберт Дауни-младший беспокоился, что, играя Железного человека на протяжении многих лет, он потеряет свое актерское мастерство. Этим актер поделился в интервью New York Times Magazine.
Роль супергероя Marvel заняла у Дауни-младшего большую часть последних 11 лет в его актерской карьере. После ухода из киновселенной Marvel в 2019 году Роберту предстояло сыграть Льюиса Штрауса в новом фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создании атомной бомбы.
Когда журналисты спросили у него, опасается ли он, что годы, проведенные в MCU, повлияют на его роль в «Оппенгеймере», Дауни-младший ответил: «Да, 100%, но меня поддержал Кристофер Нолан: он попросил меня играть другими мускулами, забыв мои типичные актерские привычки».
Вживаясь в роль, актеру пришлось отказаться от типичного для себя «говорливого, обаятельного, непредсказуемого, бла-бла-бла» персонажа. При подготовке к съемкам он изучил биографию Роберта Элиаса и связал его с личностью своего дедушки, который был его ровесником.
Льюис Штраус, которого сыграл Дауни-младший, работал вместе с Оппенгеймером в Комиссии по атомной энергетике США и внес важную роль в разработку ядерного оружия. При этом у Штрауса были непростые отношения с «отцом атомной бомбы», с которым он соперничал.
«Оппенгеймер» выйдет в прокат 21 июля — в один день с фильмом «Барби» (чем недоволен Кристофер Нолан). Главную роль в новой картине Нолана исполнил Киллиан Мерфи, к которому на экране присоединятся Эмили Блант, Мэтт Деймон, Флоренс Пью и Рами Малек. Тут можно посмотреть пятиминутный трейлер ленты.