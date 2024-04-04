Мелисса Баррера и Ангус Клауд спасаются от малолетней балерины-вампира в трейлере «Эбигейл»

Сегодня в 20:24
Фото: кадр из фильма «Эбигейл»

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали новый трейлер хоррора «Эбигейл», который сняли Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, работавшие над перезапуском франшизы «Крик» и слешером «Я иду искать».

Сценарий картины написали Гай Бусик и Стивен Шилдс. Они рассказали о невинной на первый взгляд маленькой девочке, увлекающейся балетом, которая на самом деле оказывается кровожадной вампиршей.

Героиня начинает преследовать группу людей, которые похитили ее, чтобы потребовать у отца юной балерины выкуп. Судя по трейлеру, похитителям предстоит пройти через настоящий кошмар.

В актерский состав фильма вошли Мелисса Баррера («Крик VI»), Ангус Клауд («Эйфория»), Кэтрин Ньютон («Лиза Франкенштейн»), Алиша Уир («Матильда»), Дэн Стивенс, Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Кевин Дюран и Уилльям Катлетт.

Хоррор выпустит продакшен-компания Radio Silence Productions. Он станет переосмыслением «Дочери Дракулы» — продолжения культового фильма «Дракула» 1931 года. Съемки картины прошли в дублинском особняке Гленмарун-хаус.

По словам Universal, лента станет «уникальным взглядом на легендарные истории о монстрах и представит новое, свежее направление в воспевании этих персонажей».

«Эбигейл» стала последней работой актера Ангуса Клауда. Он [скончался](https://daily.afisha.ru/news/78743-umer-akter-angus-klaud-snimavshiysya-v-eyforii-emu-bylo-25-let/0 всего через несколько недель после завершения работы над фильмом.

В ноябре 2023 года звезда «Эбигейл» Мелисса Баррера потеряла роль в культовой франшизе «Крик». Это произошло из‑за ее комментариев в сети о войне Израиля против ХАМАС. После этого центральную роль в будущем «Крике-7» заняла Нив Кэмпбелл.

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