Мелисса Баррера и Ангус Клауд спасаются от малолетней балерины-вампира в трейлере «Эбигейл»

В ноябре 2023 года звезда «Эбигейл» Мелисса Баррера потеряла роль в культовой франшизе «Крик». Это произошло из‑за ее комментариев в сети о войне Израиля против ХАМАС. После этого центральную роль в будущем «Крике-7» заняла Нив Кэмпбелл.