Mschf выпустил съедобные AirPods

Креативный бренд Mschf выпустил конфеты в виде AirPods. Партия сладких наушников появилась на их сайте по цене в 50 долларов и была мгновенно раскуплена.
«Одна пара конфеток AirPods. Эргономичная форма специально для ваших ушей и мятная свежесть во рту», — говорят о них представители компании. Коробку с двумя конфетами они оценили в 50 долларов, или примерно в 4600 рублей.
Конфеты выполнены из изомальтита, обычно его используют в качестве сахарозаменителя для диабетиков. Благодаря этому пищевая ценность конфет всего 10 калорий.
Создатели гарантируют, что в продукте нет ГМО, искусственных жиров и аллергенов.
Нью-йоркское агентство Mschf известно громкими проектами на основе товаров других популярных брендов. Например, они ответственны за скандальные «кроссовки Сатаны» Nike Air Max 97, микроскопическую сумку Louis Vuitton и хитовые красные ботинки Марио.