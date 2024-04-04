Mschf выпустил съедобные AirPods

Сегодня в 17:47

Креативный бренд Mschf выпустил конфеты в виде AirPods. Партия сладких наушников появилась на их сайте по цене в 50 долларов и была мгновенно раскуплена.

«Одна пара конфеток AirPods. Эргономичная форма специально для ваших ушей и мятная свежесть во рту», — говорят о них представители компании. Коробку с двумя конфетами они оценили в 50 долларов, или примерно в 4600 рублей.

Конфеты выполнены из изомальтита, обычно его используют в качестве сахарозаменителя для диабетиков. Благодаря этому пищевая ценность конфет всего 10 калорий.

Создатели гарантируют, что в продукте нет ГМО, искусственных жиров и аллергенов.

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Нью-йоркское агентство Mschf известно громкими проектами на основе товаров других популярных брендов. Например, они ответственны за скандальные «кроссовки Сатаны» Nike Air Max 97, микроскопическую сумку Louis Vuitton и хитовые красные ботинки Марио.

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