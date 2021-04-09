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Создатели «сатанинских кроссовок» уладили конфликт с Nike. Они вернут покупателям деньги за обувь

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:17

Nike урегулировала судебный спор с производителем «сатанистских кроссовок» — нью-йоркской компанией MSCHF. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявления обеих компаний.

Стороны заключили по иску соглашение, в рамках которого MSCHF согласилась выкупить назад всю проданную обувь, представляющую собой несанкционированную модификацию модели Nike Air Max 97. Покупателям предложат вернуть полную стоимость пары — 1018 долларов.

Захотят ли покупатели возвращать кроссовки, которые только успели подорожать из‑за скандала вокруг них, неизвестно, отмечает издание.

В Nike уточнили, что ответственность за дефект продукта или его особенности, которые могут привести к ухудшению здоровья, лежит на MSCHF.

Создатели «сатанистских кроссовок» в свою очередь заявили, что довольны условиями, на которых был урегулирован иск. В MSCHF добавили, что планируют оставить себе последнюю, 666-ю пару «сатанинских кроссовок», которая так и не была продана.

Кроссовки Satan Shoes появились 29 марта и были немедленно раскритикованы за пропаганду сатанизма. При создании кроссовок использовали человеческую кровь, а в их дизайн включили символику Церкви Сатаны.

Обувь создала MSCHF вместе с рэпером Lil Nas X. Сразу после выпуска Nike объявила, что не связана с Satan Shoes и подала в суд на создателей, обвинив их в нарушении прав на товарный знак.

Позже Nike добилась запрета на продажу «сатанинских кроссовок». Однако в MSCHF заявили, что уже реализовали 665 пар кроссовок, причем все они были куплены в первую минуту после открытия продаж. 666-ю пару создатели хотели разыграть, но остановили розыгрыш после претензий со стороны Nike.

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