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Микроскопическую сумку Louis Vuitton от Mschf продали за 63 тыс. долларов

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:00

Креативное агентство Mschf продало на интернет-аукционе рэпера Фаррелла Уильямса Just Phriends миниатюрную сумочку Louis Vuitton размером меньше крупинки соли. Об этом сообщает CNN.

Стоимость сделки оценивается в 63 750 долларов. Это почти в 20 раз больше стоимости реальной сумки Louis Vuitton Onthego.

Микроскопическая сумка была изготовлена с помощью двухфотонной полимеризации — производственной технологии, используемой для 3D-печати микромасштабных пластиковых деталей. Она продавалась вместе с микроскопом, через который можно рассмотреть сумку.

«Это последнее слово в миниатюризации сумок. Когда‑то функциональные объекты, сами сумки становились все меньше и меньше, а их статус редуцировался лишь до плейсхолдера для бренда. Раньше для их ношения хотя бы была нужна рука и они все еще вызывали неудобство для своих владельцев. Микроскопическая сумка доводит дело до полного логического конца: когда‑то практичная вещь превращается в украшение, в него больше ничего нельзя положить, ведь для люксовых вещей практичность ничего не значит», — говорилось в пресс-релизе Mschf.

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