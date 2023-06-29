Микроскопическую сумку Louis Vuitton от Mschf продали за 63 тыс. долларов

«Это последнее слово в миниатюризации сумок. Когда‑то функциональные объекты, сами сумки становились все меньше и меньше, а их статус редуцировался лишь до плейсхолдера для бренда. Раньше для их ношения хотя бы была нужна рука и они все еще вызывали неудобство для своих владельцев. Микроскопическая сумка доводит дело до полного логического конца: когда‑то практичная вещь превращается в украшение, в него больше ничего нельзя положить, ведь для люксовых вещей практичность ничего не значит», — говорилось в пресс-релизе Mschf.