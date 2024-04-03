Леа Сейду сыграет в фильме «Отдельные комнаты» Луки Гуаданьино

Какую роль в фильме исполнит Сейду, неизвестно. Сценарий проекта напишет Франческа Маньери, ранее работавшая с Гуаданьино над сериалом «Мы те, кто мы есть». Продюсером ленты станет Лоренцо Миели — он занимался выпуском фильма Гуаданьино «Целиком и полностью».