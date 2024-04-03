Леа Сейду сыграет в фильме «Отдельные комнаты» Луки Гуаданьино

Сегодня в 01:45
Кадр: Harper's Bazaar UK/YouTube

Французская актриса Леа Сейду, известная по фильмам «Жизнь Адель» и «007: Спектр», сыграет в ленте «Отдельные комнаты» Луки Гуаданьино, автора «Суспирии» и «Назови меня своим именем». Об этом сообщил Deadline.

Картина станет киноадаптацией романа Пьера Витторио Тонделли, вышедшего в 1989 году. Она расскажет о романтических отношениях между итальянским писателем-иконоборцем Лео и его переводчиком Томасом.

Какую роль в фильме исполнит Сейду, неизвестно. Сценарий проекта напишет Франческа Маньери, ранее работавшая с Гуаданьино над сериалом «Мы те, кто мы есть». Продюсером ленты станет Лоренцо Миели — он занимался выпуском фильма Гуаданьино «Целиком и полностью».

В конце апреля на экраны кинотеатров выйдет спортивная комедия «Претенденты» Луки Гуаданьино. В ленте снялись Зендая, Джош О’Коннор и Майк Файст. О’Коннор снимется и в «Отдельных комнатах» режиссера.

В будущем кинематографист также планирует выпустить сериал по книге «The Shards» Брета Истона Эллиса, автора «Американского психопата». Ожидается, что Гуаданьино срежиссирует большую часть эпизодов, а сценарием займется сам Эллис.

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