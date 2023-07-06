Лука Гуаданьино экранизирует новый роман автора «Американского психопата»

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино поставит сериал по книге «The Shards» Брета Истона Эллиса, автора «Американского психопата». Об этом писатель рассказал изданию El Independiente.
Роман «The Shards», выпущенный в январе, рассказывает об учащихся элитной школы, которые сталкиваются с серией убийств. Действие книги происходит в Лос-Анджелесе в 1980-х годах.
Ожидается, что Гуаданьино срежиссирует большую часть эпизодов, а сценарием займется сам Эллис. Проект снимается для канала HBO, который намерен выпустить три сезона по десять серий в каждом.
Гуаданьино — автор фильмов «Зови меня своим именем», «Суспирия», «Большой всплеск» и сериала «Мы те, кто мы есть», обладатель четырех призов Венецианского кинофестиаваля.
15 сентября выйдет его новая картина «Претенденты» — с Зендаей, Джошем О’Коннором и Майком Файстом. Посмотреть ее трейлер можно здесь.