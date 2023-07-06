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Лука Гуаданьино экранизирует новый роман автора «Американского психопата»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:41

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино поставит сериал по книге «The Shards» Брета Истона Эллиса, автора «Американского психопата». Об этом писатель рассказал изданию El Independiente.

Роман «The Shards», выпущенный в январе, рассказывает об учащихся элитной школы, которые сталкиваются с серией убийств. Действие книги происходит в Лос-Анджелесе в 1980-х годах.

Ожидается, что Гуаданьино срежиссирует большую часть эпизодов, а сценарием займется сам Эллис. Проект снимается для канала HBO, который намерен выпустить три сезона по десять серий в каждом.

Гуаданьино — автор фильмов «Зови меня своим именем», «Суспирия», «Большой всплеск» и сериала «Мы те, кто мы есть», обладатель четырех призов Венецианского кинофестиаваля.

15 сентября выйдет его новая картина «Претенденты» — с Зендаей, Джошем О’Коннором и Майком Файстом. Посмотреть ее трейлер можно здесь.

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Лука Гуаданьино
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