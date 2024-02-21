Посмотрите новый трейлер «Претендентов» Луки Гуаданьино с Зендаей в главной роли

Действие ленты разворачивается в мире профессионального тенниса и рассказывает о Таши, которая вынужденно уходит из спорта после травмы колена.

Она замужем за чемпионом Большого шлема Артом и, чтобы положить конец его полосе неудач, Таши затаскивает его на соревнования «Челленджер». Там Арт будет соревноваться с бывшим любовником своей жены.

Главные роли сыграли звезда «Дюны» и «Эйфории» Зендая, Джош О’Коннор («Корона», «Острые козырьки») и Майк Файст («Дорогой Эван Хансен», «Продавцы новостей».).

Режиссером фильма стал Лука Гуаданьино, известный по лентам «Назови меня своим именем» и «Суспирия». Сценарий написал Джастин Курицкес, а композиторам выступили Трент Резнор и Аттикус Росс.