Тимоте Шаламе в образе каннибала в новом трейлере «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино

В сети появился новый трейлер хоррора Луки Гуаданьино «Целиком и полностью». В отличие от предыдущего этот ролик раскрывает больше деталей сюжета о подростках, которых объединяет страшная тайна.

Главные герои, которых исполняют в фильме Тимоте Шаламе и Тейлор Расселл, обнаруживают друг друга по запаху. Это происходит, поскольку оба они — каннибалы, а значит, источают специфический аромат.

Пугающие предпочтения в рационе приводят молодых людей также к другим «едокам», более взрослым и кровожадным. Пару пугают эти люди, однако подросткам, судя по всему, не удастся не стать такими же, как их новые знакомые.

«У нас не так много вариантов. Ты или ешь, или кончаешь с собой, или запираешь себя где‑нибудь», — говорит персонаж Шаламе своей подруге, которая, по ее словам, «не хочет никому вредить».

Девушка пытается сопротивляться своей чудовищной природе, борясь не только с голодом, но и со своими чувствами к другу. «Все, о чем я думаю, — это о том, что я люблю тебя», — заявляет она в трейлере.

«Целиком и полностью» основан на одноименном романе Камиллы ДеАнджелис. Сюжет рассказывает о девушке Марен, которая в поисках отца объезжает всю Америку. Она никогда его не видела, но надеется, что отец поможет ей разобраться с тем, почему она хочет убивать и есть тех, кто ее любит.

В картине снялись Тимоте Шаламе («Дюна»), Тейлор Расселл («Волны»), Марк Райлэнс («Шпионский мост»), Андре Холланд («Больница Никербокер»), Джессика Харпер («Воспоминания о звездной пыли») и Майкл Сталбарг, который сыграл отца Элио в «Назови меня своим именем».

Помимо Гуаданьино, над фильмом работали художник-постановщик Эллиотт Хостеттер (работал с режиссером над сериалом «Мы те, кто мы есть» для HBO), оператор Арсений Хачатурян и дизайнер костюмов Джулия Пьерсанти.

Премьера романтического хоррора состоялась на Венецианском кинофестивале. Там лента удостоилась восьмиминутных оваций. Обозреватель «Афиши Daily» Денис Виленкин, впрочем, остался не в таком восторге от картины.

Релиз «Целиком и полностью» в кинотеатрах запланирован на 23 ноября.