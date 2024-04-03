«Мне тоже хотелось укусить официантку»: Марат Башаров покритиковал и поддержал Никиту Кологривого

«Это звездная болезнь, огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили и должны пройти. Это испытание. Ну а кто не выпивал? И я выпивал. Может, он так проявляет свои чувства к официантке, у меня как‑то по-другому происходит… Конечно, хотелось укусить официантку, потому что официантки зачастую очень красивые», — выразил мнение Башаров.