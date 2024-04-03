«Мне тоже хотелось укусить официантку»: Марат Башаров покритиковал и поддержал Никиту Кологривого

Актер Марат Башаров объяснил потасовку в баре, которую устроил Никита Кологривый, «звездной болезнью». Он раскритиковал коллегу, а потом поддержал в выпуске шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Его цитату приводит «Газета.ру».
«Это звездная болезнь, огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили и должны пройти. Это испытание. Ну а кто не выпивал? И я выпивал. Может, он так проявляет свои чувства к официантке, у меня как‑то по-другому происходит… Конечно, хотелось укусить официантку, потому что официантки зачастую очень красивые», — выразил мнение Башаров.
«Что бы я сейчас делал на месте Никиты? Пошел бы на месяц в бар и поработал бы там бесплатно уборщиком», — высказался исполнитель роли директора варьете Лиходеева в «Мастере и Маргарите».
20 марта Никита Кологривый устроил дебош в баре в Новосибирске. Конфликт возник, когда он стал приставать к официантке и укусил ее за ногу, а затем напал на организаторов своей фан-встречи.
На следующий день суд в Новосибирске арестовал звезду «Слова пацана» на 7 суток по делу о хулиганстве. Актер раскаялся в содеянном и надеялся обойтись без ареста.
«Я думаю, что я просто устал очень сильно от [рабочего] графика, от эмоций, от вообще своей сейчас жизни. Я надеюсь, я все это исправлю в ближайшее время», — попытался объясниться он.
После скандала Кологривого убрали из гала-концерта «Жванецкий» в «Барвиха Luxury Village». Постановку должны были показать 31 марта.
Оказалось, что из мероприятия его вычеркнул продюсер Евгений Гришковец. Постановщика сильно расстроили слова Кологривого о «скучных ролях» Смоктуновского и Абдулова в январском интервью.