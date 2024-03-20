Никиту Кологривого убрали из гала-концерта «Жванецкий». Дело не в драке в баре

«Приняли мы это решение три недели назад. Это не в связи с этим [дебошем]. Я только узнал утром и сказал: „Видите, ребята, не зря я настоял на этом“. Это было после того, как я лично увидел это интервью. Я сказал, что он не может участвовать в нашем проекте, просто я не буду работать с человеком, который замечен в таких высокомерных высказываниях. Это нарушение этики актерской неоднократно», — подчеркнул продюсер.