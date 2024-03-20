Никиту Кологривого убрали из гала-концерта «Жванецкий». Дело не в драке в баре

Никита Кологривый пропал с афиши гала-концерта «Жванецкий». Представление должно пройти в концертном зале «Барвиха Luxury Village» 31 марта, однако актер пропал из него за 10 дней до премьеры, обратил внимание Mash.
На странице ивента на «Яндекс Афише» еще сохранилось изображение с актером. Однако на других агрегаторах, например RedKassa и KudaGo, а также на сайте зала имени Кологривого нет в описании.
Как пишет Mash, «вчера вечером его менеджер сам позвонил организаторам и попросил вычеркнуть Никиту из списков — чтобы лишний раз не отсвечивать». Якобы таким образом «актер решил подстраховаться и действовать на опережение после начавшейся шумихи».
Однако совсем другую версию высказал Евгений Гришковец, креативный продюсер постановки. В комментарии «Подъему» он заявил, что самостоятельно убрал исполнителя роли Кащея в «Слове пацана» из‑за слов о Иннокентии Смоктуновском и Александре Абдулове.
«Я отменил его участие сразу же после его интервью, где он сказал, кто такой Смоктуновский и кто такой Александр Абдулов. После этого я потребовал, чтобы его не было в проекте. Он тогда уже своими высказываниями настроил против себя. В концерте „Жванецкий“ участвует большое количество артистов, и многие сказали, что не хотели бы быть с ним на одной сцене», — сказал Гришковец.
«Приняли мы это решение три недели назад. Это не в связи с этим [дебошем]. Я только узнал утром и сказал: „Видите, ребята, не зря я настоял на этом“. Это было после того, как я лично увидел это интервью. Я сказал, что он не может участвовать в нашем проекте, просто я не буду работать с человеком, который замечен в таких высокомерных высказываниях. Это нарушение этики актерской неоднократно», — подчеркнул продюсер.
Кологривый неприятно отозвался о легендах советского кино в беседе с журналисткой Пятого канала в январе этого года. Он назвал их роли скучными.
«Мне не нравится Абдулов и не нравится Смоктуновский. Для меня всегда их роли были скучны», — заявил тогда актер.