Кологривого арестовали на 7 суток по статье о мелком хулиганстве после дебоша в кафе

Кологривый раскаялся в содеянном и надеялся обойтись без ареста. «Я думаю, что я просто устал очень сильно от [рабочего] графика, от эмоций, от вообще своей сейчас жизни. Я надеюсь, я все это исправлю в ближайшее время», — заявил актер в разговоре с репортером Mash.