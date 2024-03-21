Кологривого арестовали на 7 суток по статье о мелком хулиганстве после дебоша в кафе

Ногу официантки Кологривый укусил случайно, потому что был «не в себе», пояснил он. После приговора актер признался, что расстроен арестом и хотел повидаться с дочерью. Предыдущие сутки он провел в спецприемнике.
Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска, которое попало на видео, накануне. Конфликт возник, когда он стал приставать к официантке и укусил ее за ногу. Позже сообщалось, что ситуацию урегулировали по соглашению сторон, а пострадавшая девушка не имеет претензий: «Пусть извинится нормально — и все».