Кологривого арестовали на 7 суток по статье о мелком хулиганстве после дебоша в кафе

Сегодня в 08:45
Фото: NIKITA EFREMOV/YouTube

Суд в Новосибирске арестовал актера Никиту Кологривого на 7 суток по делу о хулиганстве, сообщает ТАСС. Прокуратура просила 15 суток ареста.

Кологривый раскаялся в содеянном и надеялся обойтись без ареста. «Я думаю, что я просто устал очень сильно от [рабочего] графика, от эмоций, от вообще своей сейчас жизни. Я надеюсь, я все это исправлю в ближайшее время», — заявил актер в разговоре с репортером Mash.

Ногу официантки Кологривый укусил случайно, потому что был «не в себе», пояснил он. После приговора актер признался, что расстроен арестом и хотел повидаться с дочерью. Предыдущие сутки он провел в спецприемнике.

Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска, которое попало на видео, накануне. Конфликт возник, когда он стал приставать к официантке и укусил ее за ногу. Позже сообщалось, что ситуацию урегулировали по соглашению сторон, а пострадавшая девушка не имеет претензий: «Пусть извинится нормально — и все».

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