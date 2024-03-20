Никита Кологривый устроил драку в кафе и укусил официантку за ногу

Никита Кологривый устроил дебош в баре в Новосибирске. Конфликт возник, когда он стал приставать к официантке и укусил ее за ногу. Видео из заведения опубликовал «Абзац».
На записи с камеры наблюдения исполнитель роли Кащея в сериле «Слово пацана» сначала толкается с мужчинами у барной стойки, бьет одного из них головой в грудь, а на другого нападает с кулаками, грубо отталкивает подошедшую девушку, сметает со стойки вазу перед лицом у другой, затем снимает майку и пытается вновь ввязаться в драку, пока его не успокаивают подошедшие друзья.
По информации «Абзаца», актер подошел к сотруднице кальян-бара Tangiers Lounge после конца ее смены, улегся к ней на колени и стал склонять к близости. Девушка оказала сопротивление, и Кологривый укусил ее за ногу, стал заламывать ей руки и трогать за интимные места, пишет телеграм-канал.
«Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил», — рассказали сотрудники заведения «Абзацу».
Как пишет NGS.ru, мужчинами на видео оказались не охранники, а организаторы фан-встречи в «Гастропорте», на которую Кологривый опоздал на два часа.
Сотрудники кальян-бара написали на Кологривого заявление в полицию, отмечает NGS.RU. Сейчас проводится проверка.
«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок. Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в установленном законом порядке», — уточнили в МВД.
В баре предполагают, что актер был пьян. По словам сотрудников, с ним пытались связаться после случившегося, но он не пошел на контакт. По информации Shot, пострадавшая официантка собирается пройти медицинское освидетельствование.
«Сейчас девушки на работе нет, сегодня, вероятно, не появится. Она в порядке, ничего угрожающего жизни и здоровью не произошло», — отметил менеджер заведения.