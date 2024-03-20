Никита Кологривый устроил драку в кафе и укусил официантку за ногу

На записи с камеры наблюдения исполнитель роли Кащея в сериле «Слово пацана» сначала толкается с мужчинами у барной стойки, бьет одного из них головой в грудь, а на другого нападает с кулаками, грубо отталкивает подошедшую девушку, сметает со стойки вазу перед лицом у другой, затем снимает майку и пытается вновь ввязаться в драку, пока его не успокаивают подошедшие друзья.