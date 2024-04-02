Среди россиян вырос спрос на поездки в Северную Корею

Среди россиян вырос спрос на туристические поездки в КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии.
Руководительница приморского отделения РСТ Ольга Кудрявцева отметила, что за последние месяцы заметно укрепились туристические и культурные связи Приморского края с Северной Кореей.
По ее словам, в КНДР возможен только организованный туризм. В феврале этого года в Северной Корее побывала первая за четыре года группа российских туристов — 100 человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен. В марте прошли еще две такие поездки.
Средняя стоимость туров в КНДР доходит до 800 долларов (около 73 тыс. рублей). В эту цену входит перелет Владивосток — Пхеньян — Владивосток, проживание в отеле, услуги гида-переводчика, входные билеты в музеи по программе, транспортное обслуживание, трехразовое питание, страховка от несчастного случая. Отдельно необходимо заплатить 5000 рублей за визу.
О планах запустить туристические поездки в КНДР пресс-служба губернатора Приморского края Олега Кожемяко сообщила в январе. Планы главы региона шире поездок на корейские курорты. В разговоре с местными школьниками он рассказывал о возможности организации отдыха для подростков в соседней стране. По его мнению, в Северной Корее хорошие пионерские лагеря.