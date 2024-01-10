Власти Приморья запустили турпоездки на горнолыжный курорт в КНДР

В Приморье запустят туристические поездки на горнолыжный курорт в Северную Корею. Об организации туров сообщила пресс-служба губернатора Олега Кожемяко.
«Тур с посещением горнолыжного курорта Масикрён стал возможным благодаря договоренностям губернатора Приморья Олега Кожемяко с властями Северной Кореи», — отметили на сайте краевого правительства.
Поездка рассчитана на пять дней, говорится в сообщении. Туристам обещают трансфер в Пхеньян с осмотром Монумента идей чучхе, памятника к основанию Трудовой партии Кореи и площади Ким Ир Сена. Кроме этого, гостей Кореи заселят в пятизвездочный отель.
Первый организованный тур в сопровождении русскоговорящих гидов запланирован на 9 февраля. Владивостокский оператор «Восток Интур» оценил поездку продолжительностью в 4 дня и 3 ночи в 750 долларов, а за использование трасс на курорте и аренду снаряжения придется заплатить отдельно: например, восьмичасовое катание по склонам обойдется в 100 долларов.
«Самая высокая точка курорта — 1360 метров, на которую доставит один из четырех подъемников, а самый крутой склон составляет почти 40 градусов. Всего на курорте 10 многоуровневых трасс, включая трассу для учеников. Кроме того, здесь есть открытый каток, площадка для игры в снежки, каток для детей, трассы для саней», — пишет о Масикрёне пресс-служба правительства Приморья.
Планы губернатора Кожемяко были шире поездок на корейский курорт. В разговоре с местными школьниками он рассказывал о возможности организации отдыха для подростков в соседней стране. По его мнению, в Северной Корее хорошие пионерские лагеря.