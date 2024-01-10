Власти Приморья запустили турпоездки на горнолыжный курорт в КНДР

«Самая высокая точка курорта — 1360 метров, на которую доставит один из четырех подъемников, а самый крутой склон составляет почти 40 градусов. Всего на курорте 10 многоуровневых трасс, включая трассу для учеников. Кроме того, здесь есть открытый каток, площадка для игры в снежки, каток для детей, трассы для саней», — пишет о Масикрёне пресс-служба правительства Приморья.