В КНДР строят туристическую зону для россиян

В КНДР идет строительство туристической зоны «Вонсан-Кальма». Ожидается, что в ближайшие годы она начнет работу и будет принимать российских туристов, говорится на сайте правительства Приморского края.
Площадь строящейся зоны — 2,8 квадратного километра. Она включат 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов и четырехкилометровый пляж.
Посещение этой туристической зоны вошло в программу поездки 98 россиян, которые недавно вернулись из КНДР. За четыре дня и три ночи они также осмотрели главные достопримечательности страны, посетили Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрён.
По словам туристических властей КНДР, это самая многочисленная группа иностранных гостей, посетившая страну за всю ее историю. В Приморском правительстве отметили, что это также первая поездка иностранных туристов в Северную Корею за последние пять лет.
В путешествии россиян сопровождал глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков. Он заявил, что поездка прошла успешно, и скоро будут формироваться новые группы отдыхающих.
О планах запустить туристические поездки в КНДР пресс-служба губернатора Приморского края Олега Кожемяко сообщила в январе. Планы главы региона шире поездок на корейские курорты. В разговоре с местными школьниками он рассказывал о возможности организации отдыха для подростков в соседней стране. По его мнению, в Северной Корее хорошие пионерские лагеря.