«Там хорошие пионерские лагеря»: власти Приморья хотят отправить школьников на отдых в КНДР

Глава Приморского края пообещал обсудить с Ким Чен Ыном возможность организации отдыха школьников в Северной Корее. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Приморье! <…> Впереди — насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха», — говорится в посте главы региона.
В посте также есть видео со встречи бронепоезда северокорейского лидера на железнодорожной станции Артем в 45 км от Владивостока. Кроме Кожемяко на платформу приехали министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и ученики местной школы.
В ролике 61-летний губернатор общается со школьниками и говорит: «Раньше, когда мы были такими, как вы, мы иногда ездили… Там у них хорошие пионерские лагеря в Корее. Поэтому, может быть, мы договоримся и кого‑нибудь отправим в пионерские лагеря, [из] встречающих. <…> Там и море потеплее».
Визит Ким Чен Ына в Россию начался 12 сентября, тогда он приехал на спецпоезде на станцию Хасан в Приморье. На следующий день на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. На официальном обеде по их итогам глава КНДР поднял тост за победу России над «сборищем зла».