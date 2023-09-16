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«Там хорошие пионерские лагеря»: власти Приморья хотят отправить школьников на отдых в КНДР

Максим Саблин
Сегодня в 13:02

Глава Приморского края пообещал обсудить с Ким Чен Ыном возможность организации отдыха школьников в Северной Корее. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Приморье! <…> Впереди — насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха», — говорится в посте главы региона.

В посте также есть видео со встречи бронепоезда северокорейского лидера на железнодорожной станции Артем в 45 км от Владивостока. Кроме Кожемяко на платформу приехали министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и ученики местной школы.

В ролике 61-летний губернатор общается со школьниками и говорит: «Раньше, когда мы были такими, как вы, мы иногда ездили… Там у них хорошие пионерские лагеря в Корее. Поэтому, может быть, мы договоримся и кого‑нибудь отправим в пионерские лагеря, [из] встречающих. <…> Там и море потеплее».

Визит Ким Чен Ына в Россию начался 12 сентября, тогда он приехал на спецпоезде на станцию Хасан в Приморье. На следующий день на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. На официальном обеде по их итогам глава КНДР поднял тост за победу России над «сборищем зла».

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Чен КимВладимир ПутинАлександр Козлов
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