«Там хорошие пионерские лагеря»: власти Приморья хотят отправить школьников на отдых в КНДР

В ролике 61-летний губернатор общается со школьниками и говорит: «Раньше, когда мы были такими, как вы, мы иногда ездили… Там у них хорошие пионерские лагеря в Корее. Поэтому, может быть, мы договоримся и кого‑нибудь отправим в пионерские лагеря, [из] встречающих. <…> Там и море потеплее».