МВД предложило вдвое ограничить срок пребывания иностранцев в России без визы

МВД направило в правительство законопроект, ужесточающий правила пребывания иностранных граждан в России. Документ вдвое сокращает срок пребывания въехавших в страну граждан — до 90 дней в течение года. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
Сейчас срок пребывания в стране для граждан государств, с которыми у России действует безвизовый режим, составляет 90 дней в течение полугода.
Законопроект подразумевает, что при въезде в Россию у иностранцев будут собирать биометрию. Сами они будут обязаны подписать соглашение о лояльности, которое ограничивает право на въезд в страну при нарушении местных законов.
Кроме того, МВД предлагает создать два новых реестра, в которых будут учитываться иммигранты и их работодатели. При этом высылать из России иностранцев, нарушивших закон или создающих угрозу безопасности, смогут как суды, так и «уполномоченные органы» во внесудебном порядке.
Ранее источники, близкие к администрации президента и правительству, сообщили, что российские власти обсуждают создание нового ведомства, ответственного за межнациональную и миграционную политику.
Предполагается, что оно будет напрямую подчиняться президенту и совместит полномочия, которые сейчас есть у Федерального агентства по делам национальностей и главного управления по вопросам миграции МВД.
Разговоры об ужесточении миграционной политики начались после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024-го. По последним данным, жертвами трагедии стали 144 человека.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*, сообщали Reuters и The New York Times со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. 23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта (позже их всех отправили под арест). Всего по делу о теракте задержаны 20 человек, 9 из которых арестовали в Таджикистане.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.