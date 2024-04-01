МВД предложило вдвое ограничить срок пребывания иностранцев в России без визы

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*, сообщали Reuters и The New York Times со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. 23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта (позже их всех отправили под арест). Всего по делу о теракте задержаны 20 человек, 9 из которых арестовали в Таджикистане.