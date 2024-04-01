В России может появиться ведомство по вопросам межнациональной и миграционной политики

Российские власти обсуждают создание нового ведомства, ответственного за межнациональную и миграционную политику, передают «Ведомости».
Об этом изданию сообщили источники, близкие к администрации президента и правительству. По словам собеседников «Ведомостей», сейчас прорабатывается структура нового ведомства.
Предполагается, что оно будет напрямую подчиняться президенту и совместит полномочия, которые сейчас есть у Федерального агентства по делам национальностей и Главного управления по вопросам миграции МВД. Возглавить ведомство может высокопоставленный сотрудник одной из силовых структур.
Вопрос создания такого института, по словам источников издания, «действительно актуализировался». Тему могут обсудить на заседании с участием президента 24 апреля. При этом близкий к АП источник называет разговоры о новой структуре преждевременными до мая.
Разговоры о создании нового института по вопросам миграции начались на фоне трагедии в подмосковном концертной зале «Крокус Сити Холл», которая случилась 22 марта. На следующий день СК сообщил о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта.
К 29 марта количество задержанных подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе» увеличилось до девяти. Последним из них задержали уроженца Таджикистана Назримада Лутфуллои. По последним данным, жертвами трагедии стали 144 человека.