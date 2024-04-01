В России может появиться ведомство по вопросам межнациональной и миграционной политики

Предполагается, что оно будет напрямую подчиняться президенту и совместит полномочия, которые сейчас есть у Федерального агентства по делам национальностей и Главного управления по вопросам миграции МВД. Возглавить ведомство может высокопоставленный сотрудник одной из силовых структур.