В России может появиться ведомство по вопросам межнациональной и миграционной политики

Сегодня в 12:17
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Российские власти обсуждают создание нового ведомства, ответственного за межнациональную и миграционную политику, передают «Ведомости».

Об этом изданию сообщили источники, близкие к администрации президента и правительству. По словам собеседников «Ведомостей», сейчас прорабатывается структура нового ведомства.

Предполагается, что оно будет напрямую подчиняться президенту и совместит полномочия, которые сейчас есть у Федерального агентства по делам национальностей и Главного управления по вопросам миграции МВД. Возглавить ведомство может высокопоставленный сотрудник одной из силовых структур.

Вопрос создания такого института, по словам источников издания, «действительно актуализировался». Тему могут обсудить на заседании с участием президента 24 апреля. При этом близкий к АП источник называет разговоры о новой структуре преждевременными до мая.

Разговоры о создании нового института по вопросам миграции начались на фоне трагедии в подмосковном концертной зале «Крокус Сити Холл», которая случилась 22 марта. На следующий день СК сообщил о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта.

К 29 марта количество задержанных подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе» увеличилось до девяти. Последним из них задержали уроженца Таджикистана Назримада Лутфуллои. По последним данным, жертвами трагедии стали 144 человека.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами