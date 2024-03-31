Из байопика об Эми Вайнхаус убрали продюсера Марка Ронсона. Актера Джеффа Танке вычеркнули из титров

Сегодня в 16:55
Марк Ронсон и Эми Вайнхаус во время выступления на церемонии вручения наград Brit Awards в 2008 году. Фото: JMEnternational/Getty Images

Продюсера Эми Вайнхаус Марка Ронсона убрали из байопика о певице, сообщает The Daily Mail. Его сыграл канадский актер Джефф Танке, но его имя вычеркнули из титров фильма, уточнил таблоид.

Сцены с персонажем Танке были сняты, но вырезаны на финальном монтаже. Имя актера пропало из каста фильма на IMDb. Однако создатели утверждают, что Ронсон и не появлялся в ленте, поэтому вырезать сцены с ним попросту невозможно.

Отсутствие персонажа Ронсона в байопике о Вайнхаус странно, учитывая вклад продюсера в творчество певицы. Даже оригинальное название байопика «Back to Black» отсылает к одноименным альбому и песне, спродюсированным Ронсоном и получившим множество наград.

Ранее сообщалось, что Ронсон помогал создателям биографического фильма, водил команду по своей студии, где работал с Вайнхаус, и вспоминал время, проведенное вместе с ней.

Ронсон работал с Вайнхаус в ее самое продуктивное время, работая в том числе над треком «Rehab». Продюсер также сотрудничал с Бруно Марсом над хитом «Uptown Funk», получил «Оскар» за песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась» и написал саундтрек к «Барби».

«Back to Black» («Возвращаюсь к нормальной жизни») должен выйти в апреле. Эми Вайнхаус сыграла Мариса Абела, которая самостоятельно исполнила все песни. Кресло постановщицы заняла Сэм Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном», «Пятьдесят оттенков серого»).

Подробности по теме
Мариса Абела в образе Эми Вайнхаус в тизере-трейлере байопика о культовой певице
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