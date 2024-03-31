Из байопика об Эми Вайнхаус убрали продюсера Марка Ронсона. Актера Джеффа Танке вычеркнули из титров

Ронсон работал с Вайнхаус в ее самое продуктивное время, работая в том числе над треком «Rehab». Продюсер также сотрудничал с Бруно Марсом над хитом «Uptown Funk», получил «Оскар» за песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась» и написал саундтрек к «Барби».