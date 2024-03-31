Из байопика об Эми Вайнхаус убрали продюсера Марка Ронсона. Актера Джеффа Танке вычеркнули из титров

Продюсера Эми Вайнхаус Марка Ронсона убрали из байопика о певице, сообщает The Daily Mail. Его сыграл канадский актер Джефф Танке, но его имя вычеркнули из титров фильма, уточнил таблоид.
Сцены с персонажем Танке были сняты, но вырезаны на финальном монтаже. Имя актера пропало из каста фильма на IMDb. Однако создатели утверждают, что Ронсон и не появлялся в ленте, поэтому вырезать сцены с ним попросту невозможно.
Отсутствие персонажа Ронсона в байопике о Вайнхаус странно, учитывая вклад продюсера в творчество певицы. Даже оригинальное название байопика «Back to Black» отсылает к одноименным альбому и песне, спродюсированным Ронсоном и получившим множество наград.
Ранее сообщалось, что Ронсон помогал создателям биографического фильма, водил команду по своей студии, где работал с Вайнхаус, и вспоминал время, проведенное вместе с ней.
Ронсон работал с Вайнхаус в ее самое продуктивное время, работая в том числе над треком «Rehab». Продюсер также сотрудничал с Бруно Марсом над хитом «Uptown Funk», получил «Оскар» за песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась» и написал саундтрек к «Барби».