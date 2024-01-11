Мариса Абела в образе Эми Вайнхаус в тизере-трейлере байопика о культовой певице

В сети появился первый тизер-трейлер байопика «Back to Black» («Возвращаюсь к нормальной жизни») об Эми Вайнхаус. Его премьера состоится 10 мая.
Сюжет расскажет о жизни культовой певицы с начала 2000-х и до выпуска новаторского «Back to Black» и ее восхождения к славе.
«Возвращаюсь к нормальной жизни» — первый байопик о Вайнхаус, в котором прозвучат ее самые популярные песни «Valerie», «Back to Black» и «Rehab». Роль певицы исполнила Мариса Абела, известная по сериалу «Индустрия».
В актерский состав фильма также вошли Джек О’Коннелл («Сорвиголова»), Эдди Марсан («Джентльмены») и Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»). Они сыграли экс-мужа Вайнхаус, ее отца и бабушку.
Кресло постановщицы заняла Сэм Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном», «Пятьдесят оттенков серого»). Сценарий картины написал Мэтт Гринхолф, работавший над лентой «Контроль». Продюсерами стали Элисон Оуэн, Дебра Хейуорд и Ники Кентиш Барнс. Фильм создали при участии семьи Эми Вайнхаус. В нем прозвучат песни артистки.