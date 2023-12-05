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Фильм об Эми Вайнхаус выйдет на экраны в апреле 2024 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:00

Художественный фильм «Back to Black» о британской певице Эми Вайнхаус выйдет на экраны кинотеатров 12 апреля 2024 года. Об этом сообщил NME.

Главную роль в ленте сыграла Мариса Абела, известная по сериалу «Индустрия». Режиссером байопика стала Сэм Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном», «Пятьдесят оттенков серого»).

В актерский состав фильма также вошли Джек О’Коннелл («Сорвиголова»), Эдди Марсан («Джентльмены») и Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»). Они сыграли экс-мужа Вайнхаус, ее отца и бабушку.

Сценарий картины написал Мэтт Гринхал, работавший над лентой «Контроль». Продюсерами «Back to Black» стали Элисон Оуэн, Дебра Хейуорд и Ники Кентиш Барнс.

Фильм создали при участии семьи Эми Вайнхаус. В нем прозвучат песни артистки. Созданием проекта занимались StudioCanal, Focus Features и продакшен-компания Monumental.

Ранее биографии Эми Вайнхаус были посвящены документальные фильмы. В 2015 году на экраны вышла картина «Эми» Асифа Кападиа. А в 2021 году Би-би-си выпустил ленту «Возвращая Эми».

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