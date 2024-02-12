Мариса Абела исполнила все песни Эми Вайнхаус в фильме о легендарной певице

Мариса Абела самостоятельно исполнила все песни Эми Вайнхаус в предстоящем байопике «Back to Black» («Возвращаюсь к нормальной жизни»). Об этом рассказала постановщица Сэм Тейлор-Джонсон.
«На кастинге мой первый вопрос к Абеле был: „Ты умеешь петь?“ И она ответила: „Не умею“. Я подумала: „Может быть, мы будем использовать голос Эми на протяжении всего фильма“. Однако после прослушивания она ушла и начала тренировать свой голос», — рассказала постановщица.
По ее словам, после первой успешной записи в студии Абела в итоге спела «весь фильм, от начала до конца». Тейлор-Джонсон также рассказала, что во время записи актриса работала с оригинальной группой Вайнхаус.
«Там были Дейл [Дэвис], ее бас-гитарист, и Эйд [Омотайо, певец], и мы все стояли и просто говорили: „Черт!“ Они не знали, чего ожидать. Их просто переполняли эмоции, потому что это такой многослойный спектр чувств для людей, которые были близки к Эми», — сказала постановщица.
«Возвращаюсь к нормальной жизни» — первый байопик о Вайнхаус, в котором прозвучат ее самые популярные песни «Valerie», «Back to Black» и «Rehab». Роль певицы исполнила Мариса Абела, известная по сериалу «Индустрия».
Сюжет расскажет о жизни культовой певицы с начала 2000-х и до выпуска новаторского «Back to Black» и ее восхождения к славе.