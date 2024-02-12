Мариса Абела исполнила все песни Эми Вайнхаус в фильме о легендарной певице

«Там были Дейл [Дэвис], ее бас-гитарист, и Эйд [Омотайо, певец], и мы все стояли и просто говорили: „Черт!“ Они не знали, чего ожидать. Их просто переполняли эмоции, потому что это такой многослойный спектр чувств для людей, которые были близки к Эми», — сказала постановщица.