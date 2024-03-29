Продажи авиабилетов из Таджикистана в РФ упали после теракта в «Крокусе»

Сегодня в 19:56
Фото: Max Titov/Unsplash

Продажи авиабилетов из Таджикистана в РФ после теракта в «Крокус Сити Холле» снизились, сообщает новостной портал «Азия-Плюс» данные перевозчиков и кассиров. Вдобавок к этому участились случаи возврата купленных билетов.

Таджикистанская авиакомпания Somon Air зафиксировала 20-процентное снижение продаж. «Уральские авиалинии» сократили количество рейсов между Душанбе и аэропортом Жуковский в Москве с трех до одного, рассказали «Азии-Плюс» в кассах столицы республики.

Трагедия в подмосковном «Крокусе» случилась 22 марта, на следующий день СК сообщил о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта. 25 марта в авиакассу Душанбе вернули 40 билетов в РФ, 26 марта — 30, 27 марта — 36, поделился с порталом сотрудник. Другой кассир отметил, что причиной возврата 17 билетов стал страх оказаться в Москве.

К 29 марта количество задержанных подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе» увеличилось до девяти. Последним из них стал уроженец Таджикистана Назримада Лутфуллои.

По последним данным, теракт в «Крокусе» унес жизни 144 человек.

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