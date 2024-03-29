Продажи авиабилетов из Таджикистана в РФ упали после теракта в «Крокусе»

Трагедия в подмосковном «Крокусе» случилась 22 марта, на следующий день СК сообщил о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта. 25 марта в авиакассу Душанбе вернули 40 билетов в РФ, 26 марта — 30, 27 марта — 36, поделился с порталом сотрудник. Другой кассир отметил, что причиной возврата 17 билетов стал страх оказаться в Москве.