Группа «Комсомольск» заявила о прекращении концертной деятельности

Московская инди-группа «Комсомольск» прекращает концертную деятельность. Об этом коллектив написал в своем телеграм-канале.
«Будущее туманно, а песни „Комсомольска“ родом из другого времени и другой реальности. Да и противоречия между бывшими и нынешними участниками группы только нарастают», — заявили музыканты.
«Мы не прощаемся со сценой, это дело наших жизней, но выступлений „Комсомольска“ не планируем. Перенесенные мартовские концерты в городах осенью не состоятся, вы можете вернуть билеты по месту их приобретения», — добавили они.
В марте 2024 года концерт группы «Комсомольск» в пермской частной филармонии «Триумф», запланированный на 14 марта, перенесли на октябрь 2024 года. Площадка объяснила перенос «логистическими сложностями», однако в феврале событие вызвало недовольство местных провоенных блогеров.
В конце февраля 2024-го участницы «Комсомольска», которые ранее попали в «список запрещенных артистов», опубликовали видео своего выступления в Мелитополе — городе Запорожской области под контролем российских войск. Артистки дали два благотворительных концерта: в центре социально-психологической реабилитации для малышей и в Доме молодежи.
В посте музыканты написали, что «в это непростое время всем придется выйти из зоны комфорта и решить, будем ли мы дальше бороться за свое светлое будущее или попытаемся сбежать от тягот и неудобств (и обязательно проиграем)».
«Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями. И помогать людям всем, чем можем, а конкретно в нашем случае — песней», — говорится в публикации.