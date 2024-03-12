Концерт «Комсомольска» в Перми перенесли. Ранее на него пожаловались Z-блогеры

Концерт группы «Комсомольск» в пермской частной филармонии «Триумф», запланированный на 14 марта, перенесли на октябрь 2024 года. Площадка объяснила перенос «логистическими сложностями», однако в феврале событие вызвало недовольство провоенных блогеров. Об этом рассказало издание Ura.ru со ссылкой на представителей филармонии.
«Группа „Комсомольск“ уведомила нас о том, что из‑за логистических сложностей тура, концерт в Перми переносится на октябрь 2024-го. О новой дате сообщим дополнительно позднее», — сообщили в сотрудники «Триумфа» на его странице во «ВКонтакте».
В середине феврале на предстоящий концерт коллектива в Перми обратил внимание телеграм-канал «Прикамские витязи», среди авторов которого — участники СВО.
«Девочки из группы „Комсомольск“ тихонько и без лишней пыли решили выступить в Перми, но наши глаза и уши в очередной раз выкупили планы наглых и беспринципных организаторов подобных мероприятий», — написали авторы канала.
«На заукраинское и либеральное мнение этих певичек решительно плевать, очень быстро предадим их забвению, хотя я уверен, что вы и так эту группу не знаете. А вот на концертные площадки (которые пускают на сцену либеральное дерьмо и прочих) мы становимся всё злее, и очень бы не хотелось, чтобы наша злость вышла за рамки интернета, просто провоцируют своей наглостью, гады», — добавили они.
28 февраля участницы «Комсомольска», которые ранее попали в «список запрещенных артистов», поделились кадрами своего выступления в Мелитополе. Артистки дали два благотворительных концерта в центре социально-психологической реабилитации для малышей и в Доме молодежи.
В публикации артистки написали, что «в это непростое время всем придется выйти из зоны комфорта и решить, будем ли мы дальше бороться за свое светлое будущее или попытаемся сбежать от тягот и неудобств (и обязательно проиграем)».
«Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями. И помогать людям всем, чем можем, а конкретно в нашем случае — песней», — говорится в посте.
Новый «список запрещенных артистов» появился в сети в начале февраля. В него попали Анна Асти, Dead Blonde, Локимин, Маркул, The Chemodan, Дима Билан, Глюкоза, Wildways, «Комсомольск», «Несчастный случай», Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Лолита, «Щенки», СМН, Муся Тотибадзе, «Курара», «Рыночные отношения», «Слот», Scally Milano, Дора, Филипп Киркоров и еще множество музыкантов.