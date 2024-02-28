«Мы свой выбор сделали»: группа «Комсомольск» выступила в Мелитополе. Она была в списке запрещенных

«Сейчас они переживают свою цветущую юность, которая больше не повторится, в неожиданном для прошлого мира виде: многие маршируют и изучают навыки боевой подготовки, а домой им нужно успеть вернуться до начала комендантского часа», — говорят о слушателях-подростках участницы группы и отмечают, что «такой воодушевленной и внимательной публики не видели уже давно».