«Мы свой выбор сделали»: группа «Комсомольск» выступила в Мелитополе. Она была в списке запрещенных

Группа «Комсомольск» поделилась кадрами выступления в Мелитополе. Ранее коллектив упоминали в списке запрещенных.
Артистки дали два благотворительных концерта в центре социально-психологической реабилитации для малышей и в Доме молодежи. На видео они поют песни «Мы ищем человека», «Оттепель» и «Песню бременских музыкантов» из одноименного мультфильма.
«Сейчас они переживают свою цветущую юность, которая больше не повторится, в неожиданном для прошлого мира виде: многие маршируют и изучают навыки боевой подготовки, а домой им нужно успеть вернуться до начала комендантского часа», — говорят о слушателях-подростках участницы группы и отмечают, что «такой воодушевленной и внимательной публики не видели уже давно».
В посте они пишут, что «в это непростое время всем придется выйти из зоны комфорта и решить, будем ли мы дальше бороться за свое светлое будущее или попытаемся сбежать от тягот и неудобств (и обязательно проиграем)».
«Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями. И помогать людям всем, чем можем, а конкретно в нашем случае — песней», — говорится в посте.
Рассказывая об обстановке в Мелитополе, артистки дуэта обращают внимание: «Жизнь там идет своим, совершенно особенным чередом. И самое главное — жизнь там идет!»
Новый «список запрещенных артистов» появился в сети в начале в февраля. В него попали Анна Асти, Dead Blonde, Локимин, Маркул, The Chemodan, Дима Билан, Глюкоза, Wildways, «Комсомольск», «Несчастный случай», Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Лолита, «Щенки», СМН, Муся Тотибадзе, «Курара», «Рыночные отношения», «Слот», Scally Milano, Дора, Филипп Киркоров и еще множество музыкантов.
Shortparis, «План Ломоносова», «Операция пластилин» и Рита Дакота также исчезли из лайнапа «Дикой мяты-2024».
Рэпер Слава Марлоу в связи с публикацией списка обратился к правоохранительным органам: «С моими представителями никто не связывался. Если у органов есть ко мне вопросы, давайте проясним».
Певица и продюсерка Кедр Ливанский писала, что на ее выступлениях это не отразилось: «Информация непроверенная (и сомнительная). Никому из промоутеров никаких списков не присылали. По крайней мере мне никто об этом не сообщил (а знакомых промоутеров у меня много)».