«Если у органов есть вопросы, давайте проясним»: Слава Марлоу о «списке запрещенных артистов»

Слава Марлоу предложил государственным органам связаться с ним. Так рэпер отреагировал на попадание в список 50 «запрещенных к концертной деятельности» в России, который 8 февраля появился в анонимном телеграм-канале «Сливная крыса» и попал в СМИ.
«Я НЕ высказывался про политику. Я НЕ пропагандирую наркотики. Я НЕ пропагандирую ЛГБТ. Я НИКОГДА не показывал пример деструктивного поведения», — написал музыкант в телеграм-канале.
Рэпер подчеркнул, что «на протяжении всей своей карьеры единственное, о чем я веду диалог с аудиторией, это созидание и написание музыки», и обратил внимание, что его совместное с «Яндекс Дзен» шоу «Гараж» было посвящено русскоязычной музыке, актуальным артистам и «развитию индустрии клипов», а в последнее время Марлоу выпускал видео о биографиях коллег и «о том, как начать диджеить, бросить курить и вести здоровый образ жизни».
«С моими представителями никто не связывался. Если у органов есть ко мне вопросы, давайте проясним», — заканчивается его пост.
Интересно, что в списке Слава Марлоу прямо не упомянут. Там значится имя «Максим Марлоу», по которому многие сделали предположение, что речь идет об авторе «Снова я напиваюсь».
Появление списка также комментировала певица и продюсерка Кедр Ливанский. «Информация непроверенная (и сомнительная). Никому из промоутеров никаких списков не присылали. По крайней мере мне никто об этом не сообщил. (А знакомых промоутеров у меня много)», — написала Яна Кедрина.
В то же время четверо из упомянутых в списке артистов после публикации пропали из лайнапа «Дикой мяты-2024», обратил внимание канал «интро/аутро». Выступлений лишились Shortparis, «План Ломоносова», «Операция Пластилин» и Рита Дакота. Слава Марлоу же пока намерен выступить с диджей-сетом на одной из вечеринок вечером в субботу.
Полный список. появившийся в «Сливной крысе», выглядит так. Кроме упомянутых имен там есть Анна Асти, Dead Blonde, Локимин, Маркул, The Chemodan, Дима Билан, Глюкоза, Wildways, «Комсомольск», «Несчастный случай», Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Лолита, «Щенки», СМН, Муся Тотибадзе, «Курара», «Рыночные отношения», «Слот», Scally Milano, Дора, Филипп Киркоров и еще множество музыкантов.