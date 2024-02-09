«Если у органов есть вопросы, давайте проясним»: Слава Марлоу о «списке запрещенных артистов»

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У упомянутой в списке Лолиты приостановили продажу билетов на концерт в Перми 19 марта, обратил внимание 59.ru. Мероприятие пропало из выдачи «Яндекс.Афиши», а в сообществе концерта организаторы заявили о завершении продажи билетов.

«Продажу билетов приостановили. Отменят или перенесут концерт, нам пока не сообщили организаторы тура. Если вдруг такое произойдет, то мы обязательно уведомим об этом наших зрителей», — ответили журналисту издания в компании «Артисты звезды».