Федеральные агентства США обязали нанять специалиста по контролю за использованием ИИ

Внутри агентств также должны появиться советы по управлению ИИ. В конце года Административно-бюджетное управление США (OMB) будет получать от них отчет с указанием всех используемых ими систем ИИ, любых рисков, связанных с ними, и того, как они планируют снизить эти риски.