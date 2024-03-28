Федеральные агентства США обязали нанять специалиста по контролю за использованием ИИ

Федеральные агентства США должны взять на работу старшего руководителя, контролирующего все внедряемые и используемые сотрудниками системы искусственного интеллекта. Таким образом правительство хочет обеспечить безопасное использование технологии в государственных ведомствах, сообщает The Verge.
Внутри агентств также должны появиться советы по управлению ИИ. В конце года Административно-бюджетное управление США (OMB) будет получать от них отчет с указанием всех используемых ими систем ИИ, любых рисков, связанных с ними, и того, как они планируют снизить эти риски.
Специалист по ИИ необязательно должен быть политическим назначенцем, хотя это зависит от структуры федерального агентства, отметило издание. Советы по управлению ИИ должны быть сформированы к этому лету.
Некоторые агентства уже наняли руководителей ИИ. В Минюсте США эту должность заняли уже в феврале. До этого, в октябре 2023 года, администрация президента Джо Байдена выпустила указ с требованием о введении стандартов безопасности и увеличении количества талантливых специалистах по ИИ, работающих в ведомствах.
OMB озвучило требования к ИИ, которые можно внедрять в агентства. Так, технология должна избегать рисков «дискриминации и оставаться прозрачной». В информационном бюллетене ведомства есть пример: «Когда ИИ используется в федеральной системе здравоохранения для принятия важных диагностических решений, процесс происходит под контролем человека, который проверяет результаты инструмента и исключает неравенство в доступе к лечению».
В Соединенных Штатах до сих пор нет законов, регулирующих ИИ. Указ об искусственном интеллекте содержит только рекомендации.
Попытки ввести сферу искусственного интеллекта в законодательное поле РФ тоже были. В 2021 году правительство, «Яндекс» и «Сбер» подписали первый в стране кодекс этики ИИ. В 2023-м было объявлено о подготовке закона о регуляции этой сферы. Тем временем Минцифры планирует создание системы по выявлению дипфейков.