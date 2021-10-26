Правительство, «Яндекс», «Сбер» подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта

Аналитический центр при правительстве России, Минэкономразвития, альянс в сфере ИИ («Сбер», МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс», Российский фонд прямых инвестиций), а также «Росатом», фонд «Сколково», «Ростелеком», университет ИТМО, НИУ ВШЭ, МГИМО и другие компании и организации подписали кодекс этики искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте альянса.

Документ устанавливает этические принципы и стандарты поведения для участников отношений в сфере ИИ — в том числе государства, бизнеса и разработчиков.

В кодексе 33 пункта, среди которых:

человеко-ориентированный подход при развитии технологий ИИ;

непричинение вреда;

осознание ответственности за последствия применения ИИ;

прозрачность и правдивость информирования об уровне развития ИИ, его возможностях и рисках;

ориентированность разработчиков на сотрудничество.

Кодекс носит рекомендательный характер. Реализовывать его положения будет специальная комиссия, в состав которой войдут ученые, представители бизнеса и государства. Подписавшие кодекс компании обязаны назначить уполномоченных по этике ИИ — они будут контролировать соблюдение пунктов документа.

В начале октября Министерство науки и технологий Китая разработало этические принципы для регулирования искусственного интеллекта. Их цель — убедиться, что «ИИ всегда подконтролен человеку».