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В России разрабатывают закон об искусственном интеллекте

Виктория Шанина
Сегодня в 10:09

Власти России готовят полноценный закон, который будет регулировать сферу технологий на основе искусственного интеллекта. Об этом РИА «Новости» рассказал замглавы Минцифры Александр Шойтов.

«Очевидно, что нужно регулировать эту сферу, и мы этим занимаемся, соответствующее регулирование готовится», — сказал он.

По его словам, при использовании ИИ «нужно находить баланс между безопасностью и экономической эффективностью». Одно из основных направлений работы в этой области — обезличивание данных.

«Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения», — добавил Шойтов.

Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в осеннюю сессию в Госдуме будет разработан законопроект, закрепляющий понятие «дипфейк» на законодательном уровне. Он отметил, что эта технология «становится реальной угрозой», поскольку ее могут использовать мошенники.

Также Хинштейн рассказывал о планах запустить в России систему для выявления дипфейков путем мониторинга аудиовизуальных материалов в режиме реального времени. А его заместитель Антон Горелкин говорил, что в России может появиться маркировка дипфейков.

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Александр ХинштейнАнтон Горелкин
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