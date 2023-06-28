В России разрабатывают закон об искусственном интеллекте

Власти России готовят полноценный закон, который будет регулировать сферу технологий на основе искусственного интеллекта. Об этом РИА «Новости» рассказал замглавы Минцифры Александр Шойтов.
«Очевидно, что нужно регулировать эту сферу, и мы этим занимаемся, соответствующее регулирование готовится», — сказал он.
По его словам, при использовании ИИ «нужно находить баланс между безопасностью и экономической эффективностью». Одно из основных направлений работы в этой области — обезличивание данных.
«Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения», — добавил Шойтов.
Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в осеннюю сессию в Госдуме будет разработан законопроект, закрепляющий понятие «дипфейк» на законодательном уровне. Он отметил, что эта технология «становится реальной угрозой», поскольку ее могут использовать мошенники.
Также Хинштейн рассказывал о планах запустить в России систему для выявления дипфейков путем мониторинга аудиовизуальных материалов в режиме реального времени. А его заместитель Антон Горелкин говорил, что в России может появиться маркировка дипфейков.