ООН: ежедневно в мусор выбрасывается миллиард порций еды, в то время как 730 млн человек голодают

Ежедневно выбрасывается более миллиарда порций еды в бедных и богатых странах, несмотря на более 730 млн человек в мире, которые страдают от голода. Это следует из доклада ООН об индексе пищевых отходов, передает The Guardian.
Пятая часть продуктов питания во всем мире выбрасывается из‑за расточительства или плохого планирования, а также отсутствия доступа к системам охлаждения или хранению в некоторых случаях. В денежном выражении впустую выбрасывается около 1 трлн долларов в год, подсчитали эксперты.
Большую часть пищевых отходов выделяют домохозяйства — около 60% из 1 миллиарда тонн продуктов питания, выбрасываемых ежегодно. Следом идут общественное питание и розничная торговля — на них приходится 28 и 12% соответственно. В статистику не входят продукты, которые утрачиваются во время трансфера от места происхождения до рынков из‑за брака или порчи.
Эти отходы не только разбазаривают природные ресурсы, но и вносят большой вклад в климатический кризис и кризис биоразнообразия, отметила ООН. Лишь немногие страны имеют планы по сокращению пищевых отходов, и большая часть из них не считает это одним из способов сокращения выбросов углекислого газа.
Ежегодно во всем мире один человек выбрасывает в среднем около 79 килограмм продуктов питания. В некоторых странах, включая Великобританию, Австралию, Индонезию, Мексику и ЮАР, количество пищевых отходов существенно сократилось за последние пятнадцать лет. Япония сократила пищевые отходы почти на треть, а Великобритания — примерно на 18%.
В январе 2022 года четыре магазина IKEA в РФ начали перерабатывать пищевые отходы в удобрения. Они смогли бы перерабатывать ежегодно около 160 тонн отходов. Но после начала спецоперации на территории Украины компания ушла из страны.