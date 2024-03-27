ООН: ежедневно в мусор выбрасывается миллиард порций еды, в то время как 730 млн человек голодают

Эти отходы не только разбазаривают природные ресурсы, но и вносят большой вклад в климатический кризис и кризис биоразнообразия, отметила ООН. Лишь немногие страны имеют планы по сокращению пищевых отходов, и большая часть из них не считает это одним из способов сокращения выбросов углекислого газа.