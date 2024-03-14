Режиссер «Годзиллы: Минус один» снял рекламу о пищевых отходах с монстром Фудлоссилой

В видео на Токио нападает гигантский монстр, который, однако, не похож на огромную ящерицу. Чудовище называют Фудлоссилой (food loss — «пищевые потери»), оно состоит из выкинутой еды. Жители города в панике бегут от плачущего гиганта, с которого то и дело сыпятся несъеденные продукты.