Режиссер «Годзиллы: Минус один» снял рекламу о пищевых отходах с монстром Фудлоссилой

Создатель фильма «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки снял рекламный ролик для фирмы Ajinomoto о вреде пищевых отходов.
В видео на Токио нападает гигантский монстр, который, однако, не похож на огромную ящерицу. Чудовище называют Фудлоссилой (food loss — «пищевые потери»), оно состоит из выкинутой еды. Жители города в панике бегут от плачущего гиганта, с которого то и дело сыпятся несъеденные продукты.
В конце ролика появляется логотип производителя приправ Ajinomoto. Фирма предлагает сократить излишнее потребление с помощью добавления своих приправ. Также в видео показаны кадры со съемок рекламы.
Последняя работа Ямадзаки «Годзилла: Минус один» вышла 1 декабря 2023 года. На 96-й церемонии вручения премии «Оскар» картина одержала победу в номинации «Лучшие визуальные эффекты».
37-й фильм многолетней франшизы о гигантском монстре также вызвал восторг среди критиков, которые похвалили его за выдающиеся визуальные эффекты, созданные с небольшим бюджетом, трогательную человеческую драму и мастерское использование кайдзю в качестве инструмента для социального комментария.