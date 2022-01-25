В четырех магазинах ИКЕА в России начали перерабатывать пищевые отходы в удобрения. Специальное оборудование для этого появилось в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Петербурге и Адыгее. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

По их подсчетам, ИКЕА сможет перерабатывать ежегодно около 160 тонн отходов. Полученное удобрение будут отправлять в Верхневолжский федеральный аграрный научный центр, там его используют для выращивания различных культур.

Таким образом бренд внесет свой вклад в борьбу с голодом и негативным влиянием отходов на окружающую среду. По данным ООН, треть еды в мире оказывается не съедена и способствует изменению климата из‑за выбросов метана.

Оборудование Food Waste Watcher позволит сократить количество пищевых отходов на 50%. Система распознает вид продуктов и их вес и составит отчет о списании продовольствия, что поможет сотрудникам отдела питания работать более эффективно.

«Наша инициатива по переработке пищевых отходов в удобрение прямо в магазинах станет одной из первых на российском рынке и поможет приблизиться к безотходному и более экологичному будущему», — сказала руководитель отдела питания ИКЕА в России Елена Шашлова.

Некоторые подразделения ИКЕА в России — Химки, Теплый Стан, Белая Дача — уже перерабатывают пищевые отходы. Они становятся кормом для животных на ферме, а также становятся удобрениями или компостом.