К 2040 году Швеция планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Шведы уже научились перерабатывать 99% бытовых отходов и ездить на биотопливе. Татьяна Теплова побывала там и узнала, какие экопривычки стоит позаимствовать, а эксперт проекта «Ноль отходов» Антонина Евтешина прокомментировала, насколько эти инициативы эффективны.

Вторая жизнь Старые вещи, переставшие приносить радость, вряд ли когда‑нибудь отправятся на помойку или в ящик для переработки. В шведском языке презрительное «б/у» заменили на модное «секонд-хенд». Почти в каждом крупном городе можно найти магазины с товарами, бывшими в употреблении: одежда, аксессуары, бытовая техника, мебель, предметы декора, посуда, книги и журналы.

Если шведу понадобился подсвечник, сначала он попробует найти его в секонд-хенде и только в случае неудачи поедет в магазин за новым.

Секонд-хенд в Швеции — не блошиный рынок и не магазин для малоимущих. Вещи аккуратно сложены и развешаны по рейлам, предварительно прошли химчистку и ремонт. Ассортимент магазинов пополняется местными жителями, чтобы избежать лишней транспортировки и сократить углеродный след.

Как в России: Антонина Евтешина: «Повторное использование вещей, в том числе одежды, — хороший способ рационального расходования ресурсов, которые тратятся при производстве. Кроме того, за счет этого сокращается объем отходов. В России тоже развивается культура секонд-хендов. Жители больших городов все чаще обмениваются ненужной, но хорошей одеждой на своп-вечеринках. Существует также несколько проектов, которые собирают ношеную одежду, часть продают, чтобы окупить затраты, а остальное перераспределяют нуждающимся. Это фонд „Второе дыхание“, благотворительный магазин „Спасибо“, проект „Лепта“ и другие. В секонд-хенд-магазинах этих проектов можно найти классные вещи. Кстати, продажа и покупка б/у предметов с рук через сервисы типа „Авито“ и „Юла“ — это тоже вторая жизнь вещей и вклад в сокращение отходов. Особенно если новых владельцев находят бытовая техника и гаджеты. По данным ООН, в мире производится до 50 миллионов тонн электронных и электрических отходов в год, что превышает вес всех когда‑либо созданных коммерческих авиалайнеров. Только 20% из них официально перерабатывается ».

Аренда, шеринг и ремонт вместо помойки Самая действенная мера по борьбе с отходами по философии zero waste — отказ от покупок или сокращение потребления. Шведское правительство активно стимулирует ремонт старых вещей вместо покупки новых. Так, можно получить налоговый вычет, если вы решили отремонтировать старый холодильник, а не выкинуть его и купить новый. Компании, осуществляющие такой ремонт, также платят меньшую налоговую ставку. Недавно в стране появился сервис аренды вещей Hygglo, созданный по принципу Airbnb. На прокат можно взять бытовые приборы и инструменты, которые понадобятся всего один раз. Дрель, стремянка или шуруповерт обойдутся дешевле новых, не вредят природе и сэкономят место в кладовке. Владелец получает до 80% стоимости аренды, остальное идет на покрытие расходов сервиса и страховку занимаемой вещи. Как в России: Антонина Евтешина: «Сервисы по обмену и ремонту вещей тоже постепенно развиваются в России. Уже существуют группы в соцсетях типа „стройшеринг“ и „крафтшеринг“, где обмениваются товарами для ремонта и рукоделия. Все больше появляется сервисов по ремонту одежды и обуви, а также открываются мастерские по покраске и реставрации мебели. Ведь необязательно выбрасывать старую, но любимую вещь, если ее можно обновить».

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Осознанный сервис Ежедневная уборка и смена хрустящих простыней — это не про шведские отели. Даже местные пять звезд не гнушаются написать в приветственном письме: «Уважаемые постояльцы, если вы хотите, чтобы мы убрали ваш номер, повесьте эту бирку на дверь. Пожалуйста, прежде всего подумайте о природе». И ведь действительно, дома мы не убираемся и не меняем постельное белье каждый день, так почему нужно делать это в гостинице. Мера позволяет экономить на персонале в несезон: пустующие номера убираются реже. В кафе и ресторанах Швеции вам подадут ровно по одной бумажной салфетке на человека . Если понадобится еще, всегда можно попросить. Но у диспенсеров с салфетками всегда стоит предупреждение: «Не берите, пожалуйста, больше, чем вам нужно». Как в России: Антонина Евтешина: «Аналогичные практики можно встретить и в России, как правило, в международных гостиничных сетях. Это позволяет экономить расход воды и энергии».

+1 к карме Статистика безжалостна: треть всей еды в мире выбрасывается. В результате тратится огромное количество энергии; по оценкам, на пищу, которая еще могла быть употреблена, приходится 8% мировых выбросов парниковых газов. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), количества выбрасываемой еды достаточно, чтобы накормить два миллиарда человек . В 2016 году группа шведских экоэнтузиастов придумала стартап Karma. Приложение предлагает купить еду или продукты, которые рестораны и магазины должны утилизировать, со скидкой до 50%. Заказ можно оформить онлайн и забрать в заведении. Принцип win-win (подразумевает, что все участники сделки одинаково заинтересованы. — Прим. ред.) позволяет компаниям заработать на еде, которую они должны были выкинуть, клиентам — сэкономить. И все это с пользой для природы. По словам создателей приложения, за все время им удалось спасти 1 200 тонн еды. Как в России: Антонина Евтешина: «По статистике, в России около половины объема бытовых отходов приходится именно на пищевые отходы. К сожалению, сейчас передача продуктов с истекающим сроком годности из магазинов на благотворительность затруднена из‑за юридических барьеров. Но законодательство планируется пересмотреть в ближайшее время. В Петербурге развивается стартап „Еда спасет мир“ — ребята уже несколько лет организуют кейтеринг на мероприятия из спасенных продуктов. Кроме того, фонд продовольствия „Русь“ позволяет перераспределять избытки пищевой продукции от производителей на благотворительность. Например, в 2019 году фонд перераспределил почти 6 тысяч тонн продуктов».

В магазин с полными сумками По пути в супермаркет можно увидеть людей с полными авоськами. Оказалось, в них использованная тара. В каждом шведском супермаркете при входе есть специальный автомат для сбора на переработку стеклянных и пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Процесс автоматизирован, нужно опустить тару в специальное отверстие, за каждую единицу вторсырья аппарат начислит деньги, которые можно сразу же перевести на банковскую карту.

Заботу о переработке и утилизации тары берет на себя производитель товара, а не государство. Как в России: Антонина Евтешина: «Использование многоразовой оборотной тары — один из ключевых способов по снижению образования отходов. В России тоже развивается система фандоматов — аппаратов по приему использованной тары. Например, такие установлены в сети магазинов „ВкусВилл“ и „Перекресток“. Однако сданные бутылки отправятся не на повторное использование, а на переработку, а за сдачу начисляются не деньги, а скидка . К сожалению, получить за возврат деньги нельзя из‑за несовершенства законодательства. Поддержать требования создания единой системы залоговой тары можно, подписав петицию Greenpeace».

На работу на велосипеде Студенческая Уппсала, январь, на улице –3, кое-где лежит снег. На велопарковке в центре города — месиво из железных рам, рулей и кожаных сидений, нежно обернутых влагозащитными чехлами. Велосипед в Швеции — это не спорт и не развлечение, а самое настоящее средство передвижения. Ни дождь, ни снег, ни минус за окном не мешают местным ездить на велосипеде на работу, за покупками, в университет, спортзал. Климатические трудности компенсируются удобством и экономией денег. В двух шагах от велопарковки — насос для подкачки шин. На Центральном вокзале Уппсалы двухколесный транспорт можно оставить на крытой отапливаемой парковке. Здесь же расположены веломойка и веломастерская. Однако велосипед — транспорт не только для студентов. Многие работодатели поощряют экологичный транспорт, предлагая сотрудникам велопарковки, душевые и специальные раздевалки.

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Биогаз и альтернативные источники энергии «На парковке для электроавтомобилей мест уже нет, но вы можете припарковаться платно, на местах для обычных машин», — с сожалением информирует портье отеля в Гетеборге. Популярность электрокаров в Швеции, конечно, обусловливается экономическими факторами: не надо платить за парковку и топливо, которое здесь куда дороже, чем в континентальной Европе. При этом с 2018 года при покупке электрокара можно получить компенсацию до 6 тысяч евро. Неэкологичный транспорт, наоборот, облагается дополнительным налогом. На электрокарах ездят чиновники и депутаты парламента, топ-менеджеры и владельцы бизнесов. Электроавтомобилями и электробусами в Москве мало кого удивишь, а как насчет биотоплива? В Швеции уже наступило будущее. На биогазе ездит общественный транспорт, грузовые и служебные автомобили.

Энергия, получаемая из органических отходов, отапливает шведские квартиры и предприятия.

Такие меры стимулируют жителей собирать компост отдельно и не выбрасывать пищевые отходы. Как в России: Антонина Евтешина: «Получение биогаза из отходов решает сразу несколько проблем — это помогает снизить рост свалок и использование ископаемого топлива. И то, и другое способствует сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. В России пока мало установок по получению биогаза из отходов, но они есть. Например, метан из осадков сточных вод производят в Набережных Челнах, на Северной аэрационной станции Екатеринбурга, на Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях Москвы».

Fika Шведский ритуал уже хорошо известен за пределами страны: кофе, булочка с корицей или кардамоном, встреча с друзьями, коллегами или просто время наедине с собой и передышка в середине рабочего дня. Однако и в этом шведы остаются верны экопринципам. Во время ритуала не принято брать кофе с собой, пить на бегу по дороге в офис. Фика — процесс заземления, успокоения и неторопливого отдыха за вкусным напитком в красивой керамической чашке.

Философия лагом Кажется, отношение шведов к природе, их прорыв в экотехнологиях — во многом заслуга жизненной философии и национального характера. «Ровно столько, сколько нужно» — так описывает национальную идею автор бестселлера «Лагом. Шведские секреты счастливой жизни» Элизабет Карлссон. Эта философия сближает шведов с принципами zero waste, где на первом месте стоит сокращение потребления, минимализм и стремление к гармонии. Отказ от лишнего, покупка качественных вещей, которые прослужат долго, отказ от одноразового пластика — основа образа жизни и мышления шведов. Большинство шведских экопривычек родом из народа: их создают и пропагандируют простые люди, владельцы бизнесов, активисты, при помощи маленьких шагов они стараются сделать мир чище. И только потом эти идеи подхватывают на уровне государства.