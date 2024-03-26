В Госдуме предложили ограничить доступ к книгам иноагентов в библиотеках

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и несколько других депутатов внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов в российских библиотеках. Об этом Ямпольская сообщила в своем телеграм-канале.
«Законопроект, регулирующий доступ к книгам авторов-иноагентов, внесен в Государственную думу. Отдельно обратили внимание на проблему, имеющуюся в библиотеках новых российских регионов», — написала она.
«Всегда предпочитаю нормы прямого действия, однако в данном случае много разнообразных особенностей, связанных с функционированием конкретных библиотек», — добавила депутатка.
В феврале 2024-го депутат Госдумы Андрей Луговой призвал провести рейд по книжным, в которых продают произведения писателей, внесенных в список иноагентов. По его словам, «предатели — спонсоры ВСУ, прикрываясь былыми творческими заслугами, продолжают получать барыши с продаж книг», поэтому следует «показать, как можно и нужно купировать этот финансовый хвост».
В конце 2023 года из магазинов начали пропадать книги Бориса Акунина, на которого завели уголовное дело об оправдании терроризма. Из книжных также пропали работы Людмилы Улицкой, а издательство «АСТ» приостановило распространение книг Дмитрия Быкова*. Причиной называют высказывания писателей, осудивших российскую военную операцию и поддержавших Украину.
В ноябре 2023 года библиотеки Омска и Красноярска начали выдавать книги авторов-иноагентов по паспорту. Местные СМИ отметили, что работы иноагентов не запрещены, но хранятся в закрытом доступе и с пометкой 18+, а получить их можно лишь с помощью библиотекаря.
* Дмитрий Быков внесен Минюстом в список иноагентов.