В Госдуме предложили ограничить доступ к книгам иноагентов в библиотеках

В ноябре 2023 года библиотеки Омска и Красноярска начали выдавать книги авторов-иноагентов по паспорту. Местные СМИ отметили, что работы иноагентов не запрещены, но хранятся в закрытом доступе и с пометкой 18+, а получить их можно лишь с помощью библиотекаря.