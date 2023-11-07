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В Омске и Красноярске библиотеки начали выдавать книги иноагентов по паспорту

Семён Гудошников
Сегодня в 12:37

В библиотеках Омска и Красноярска книги авторов, внесенных в список иноагентов, начали выдавать по паспорту. Об этом сообщают местные издания Ngs55.ru и «Борус».

СМИ отмечают, что произведения иноагентов не запрещены, но хранятся в библиотеках в закрытом доступе и с пометкой 18+. Получить их можно лишь с помощью библиотекаря.

В мэрии Красноярска «Борусу» объяснили ограничения, сославшись на закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Там добавили, что подобные правила действуют и в краевых библиотеках.

В омских библиотеках, пишет Ngs55.ru, сейчас доступны книги 8 авторов, признанных иноагентами, — Андрея Макаревича*, Бориса Гребенщикова*, Виктора Шендеровича*, Дмитрия Быкова*, Дмитрия Глуховскиого*, Линор Горалик*, Татьяны Сотниковой* и Юлии Латыниной*.

Недавно «Яндекс» и «Литрес» ограничили доступ к двум романам Дмитрия Глуховского из серии «Пост», а также сборнику «Последнее убежище» из вселенной «Метро 2033». Другие произведения авторы пока доступны. В августе этого года писателя заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про армию.

*Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

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Дмитрий Глуховский
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