В Омске и Красноярске библиотеки начали выдавать книги иноагентов по паспорту

Недавно «Яндекс» и «Литрес» ограничили доступ к двум романам Дмитрия Глуховского из серии «Пост», а также сборнику «Последнее убежище» из вселенной «Метро 2033». Другие произведения авторы пока доступны. В августе этого года писателя заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про армию.