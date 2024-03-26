Арестован восьмой фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Мать Касимова, которая прилетела из Кыргызстана, сказала журналистам, что ее сын — хороший человек, не террорист и никак не связан с исполнителями теракта. По ее словам, Касимов сдавал квартиру двум мужчинам из Таджикистана, которые убедили его, что приехали в Москву заработать денег и планируют работать на стройке.