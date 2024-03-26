Арестован восьмой фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы отправил под арест до 22 мая восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», 32-летнего Алишера Касимова. Об этом сообщает ТАСС.
Мать Касимова, которая прилетела из Кыргызстана, сказала журналистам, что ее сын — хороший человек, не террорист и никак не связан с исполнителями теракта. По ее словам, Касимов сдавал квартиру двум мужчинам из Таджикистана, которые убедили его, что приехали в Москву заработать денег и планируют работать на стройке.
Касимов — гражданин России и уроженец города Ош в Киргизии. У него есть трое детей. Мужчина владеет кафе в Красногорске.
Накануне Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Позже под стражу отправили троих предполагаемых соучастников — отца и его двух сыновей: Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, он унес жизни 139 человек, еще 119 человек пострадали, 96 из них до сих пор остаются в больницах.