Суд арестовал четырех подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

Басманный суд отправил в СИЗО четверых задержанных по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Все они пробудут в заключении до 22 мая 2024 года. Этом сообщает пресс-служба московских судов.
Четыре заседания прошли в закрытом режиме после 22.00 по московскому времени. Суд поддержал позицию обвинения в том, что открытые слушания «могут привести к разглашению следственной тайны», а также «угрожать безопасности участников процесса и их родственников». В суде обвиняемые — граждане Таджикистана, почти не говорящие по-русски, — признали вину.
По данным СМИ, первый задержанный, 32-летний Далер Мирзоев имеет четырех детей, а также истекшую временную регистрацию в Новосибирске. В зал суда его привели с синяками под глазами.
RT писал, что он неоднократно нарушал миграционное законодательство РФ и находился в поле зрения правоохранительных органов с 2011 года. Маргарита Симоньян называла его главарем бандитов.
Другой арестованный, 30-летний Саидакрами Рачабализода женат и также имеет ребенка. Он не помнит места своей регистрации. Во время задержания ему отрезали часть уха и пытались заставить съесть обрубок. В суде он также был с гематомой под правым глазом.
Третий мужчина, 25-летний Шамсидин Фаридуни тоже имеет восьмимесячного ребенка. По информации следствия, он был разнорабочим на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске. В суд его привезли с гематомой на левой щеке.
На записи допроса он говорил, что «помощник проповедника» «предлагал сделать убийство» за 500 тыс. рублей. Позже в сети нашли его фотографию в «Крокусе», сделанную за несколько дней до теракта.
Самым молодым оказался 19-летний Мухаммадсобир Файзов. В зал его привезли на скорой в сопровождении врачей, решение суда он слушал на кресле-каталке, с катетером и мочеприемником.
Во время задержания он потерял глаз. Известно, что парень работал барбером в городке Тейково. После теракта сотрудники заведения получили угрозы в свой адрес.