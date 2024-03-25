Суд арестовал четырех подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

Четыре заседания прошли в закрытом режиме после 22.00 по московскому времени. Суд поддержал позицию обвинения в том, что открытые слушания «могут привести к разглашению следственной тайны», а также «угрожать безопасности участников процесса и их родственников». В суде обвиняемые — граждане Таджикистана, почти не говорящие по-русски, — признали вину.