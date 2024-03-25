Суд арестовал четырех подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

Сегодня в 09:04
Фото: пресс-служба московских судов

Басманный суд отправил в СИЗО четверых задержанных по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Все они пробудут в заключении до 22 мая 2024 года. Этом сообщает пресс-служба московских судов.

Четыре заседания прошли в закрытом режиме после 22.00 по московскому времени. Суд поддержал позицию обвинения в том, что открытые слушания «могут привести к разглашению следственной тайны», а также «угрожать безопасности участников процесса и их родственников». В суде обвиняемые — граждане Таджикистана, почти не говорящие по-русски, — признали вину.

По данным СМИ, первый задержанный, 32-летний Далер Мирзоев имеет четырех детей, а также истекшую временную регистрацию в Новосибирске. В зал суда его привели с синяками под глазами.

RT писал, что он неоднократно нарушал миграционное законодательство РФ и находился в поле зрения правоохранительных органов с 2011 года. Маргарита Симоньян называла его главарем бандитов.

Другой арестованный, 30-летний Саидакрами Рачабализода женат и также имеет ребенка. Он не помнит места своей регистрации. Во время задержания ему отрезали часть уха и пытались заставить съесть обрубок. В суде он также был с гематомой под правым глазом.

Третий мужчина, 25-летний Шамсидин Фаридуни тоже имеет восьмимесячного ребенка. По информации следствия, он был разнорабочим на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске. В суд его привезли с гематомой на левой щеке.

На записи допроса он говорил, что «помощник проповедника» «предлагал сделать убийство» за 500 тыс. рублей. Позже в сети нашли его фотографию в «Крокусе», сделанную за несколько дней до теракта.

Самым молодым оказался 19-летний Мухаммадсобир Файзов. В зал его привезли на скорой в сопровождении врачей, решение суда он слушал на кресле-каталке, с катетером и мочеприемником.

Во время задержания он потерял глаз. Известно, что парень работал барбером в городке Тейково. После теракта сотрудники заведения получили угрозы в свой адрес.

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