Еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе» отправили под арест

Басманный суд арестовал до 22 мая еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — отца и двух его сыновей: Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Всем троим инкриминируют преступление по пункту «б» части 3 статьи 205 УК (теракт). Аминчон и Диловар проходят по делу обвиняемыми, а Исроил — подозреваемым.
По версии следствия, один из арестованных ранее фигурантов дела — Шамсидин Фаридуни — не позднее января привлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта — Диловара Исломова.
Baza и «Осторожно, Москва» писали, что белый Renault Symbol, который использовали участники нападения, принадлежит Диловару Исломову. Информированный источник РИА «Новости» уточнил, что Диловар продал машину в феврале, а полис ОСАГО на нее не был переоформлен.
По словам источника РБК в правоохранительных органах, в 2019 году Диловара Исломова привлекали к ответственности за нарушение правил въезда. С 2019-го по 2022-й мужчина работал в строительной компании, основной офис которой расположен в Нижнем Тагиле, а также на производстве обуви в Твери. Диловар — гражданин России. Он родился в 1999 году в Душанбе, работал таксистом, у него есть жена и ребенок.
Накануне вечером Басманный суд отправил в СИЗО еще четырех задержанных по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Далер Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов прибыли на суд со следами побоев.
Двое обвиняемых признали вину. На записи допроса Фаридуни говорил, что «помощник проповедника» «предлагал сделать убийство» за 500 тыс. рублей. Всего по делу о теракте в «Крокусе» задержаны 11 человек.