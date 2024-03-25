Еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе» отправили под арест

По словам источника РБК в правоохранительных органах, в 2019 году Диловара Исломова привлекали к ответственности за нарушение правил въезда. С 2019-го по 2022-й мужчина работал в строительной компании, основной офис которой расположен в Нижнем Тагиле, а также на производстве обуви в Твери. Диловар — гражданин России. Он родился в 1999 году в Душанбе, работал таксистом, у него есть жена и ребенок.