Торговые центры Vegas вновь открыли для посещения

Торгово-развлекательные центры «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» снова открыли для посещения.
«Все ТРК Vegas будут вновь открыты для посетителей с 26 марта. Со вторника вы сможете вновь посетить любимые магазины, рестораны и другие проекты Vegas», — говорится в телеграм-канале сети ТРК.
Торговые центры, принадлежащие «Крокус Групп», закрыли для посетителей накануне, 24 марта. Это произошло через два дня после теракта в «Крокус Сити Холле», который, по последним данным, унес жизни 139 человек.
24 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить состояние противопожарной безопасности «Крокус Сити Холла», где произошел теракт. Силовики также должны были осмотреть двери запасных выходов, которые могли быть закрыты.
После нападения представители «Крокус Групп» заявили, что система пожаротушения во время теракта работала в штатном режиме, и высоко оценили профессионализм сотрудников зала.