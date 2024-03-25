Crocus Group закрыл торговые центры на неопределенный срок

Crocus Group закрыл все свои торговые центры в Москве. Об этом говорится в сообщении в паблике ТРК Vegas.
«Сегодня, 25 марта, все ТРК Vegas временно закрыты. Мы обязательно сообщим о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы», — говорится в посте.
Холдинг решил не открывать двери центров «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское». Когда они вернутся к работе, неизвестно.
24 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить состояние противопожарной безопасности «Крокус Сити Холла», где произошел теракт. Кроме этого, силовики осмотрят двери запасных выходов, которые могли быть закрыты.
Как пишет Baza, у следователей появилась информация о четырех заблокированных лестницах в «Крокус Сити Холле» во время теракта. По словам очевидцев, на дверях с «антипаникой» висели велосипедные замки и жертвам теракта пришлось ломать их своими руками.
Кроме того, отмечает Baza со ссылкой на слова очевидцев, не сработала и автоматизированная пожарная сигнализация.
После диверсии представители Crocus Group заявили, что система пожаротушения во время теракта работала в штатном режиме, и высоко оценили профессионализм сотрудников зала.
«Сработало абсолютно все. Спринклерная система, роботы рукава и система оповещения. Нас даже в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала уже в сгоревшем здании. Все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме», — сказал Араз Агаларов, владелец Crocus Group.