Crocus Group закрыл торговые центры на неопределенный срок

«Сработало абсолютно все. Спринклерная система, роботы рукава и система оповещения. Нас даже в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала уже в сгоревшем здании. Все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме», — сказал Араз Агаларов, владелец Crocus Group.