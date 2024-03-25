Глава Boeing Дейв Кэлхун уйдет в отставку после скандала с поломками самолетов

Глава компании Boeing Дейв Кэлхун, а также председатель совета директоров Ларри Келлнер и другие топ-менеджеры уйдут в отставку после скандала с поломками самолетов. Об этом сообщили представители Boeing.
Кэлхун покинет свой пост к концу 2024 года. Келлнер же уже уволился, его место временно занял Стив Молленкопф. Также компания лишится исполнительного директора подразделения коммерческих полетов Стэна Дила.
Ранее Boeing столкнулась сразу с несколькими инцидентами, связанными с поломками самолетов модели 737. 6 января у лайнера Alaska Airlines отвалился люк аварийного выхода, после чего самолет пришлось экстренно посадить.
19 января Boeing 747-8 загорелся прямо в небе, 23 января у Boeing 757 отвалилось колесо носовой стойки шасси. 15 февраля у Boeing 787 Dreamliner, летевшего из Амстердама в Лос-Анджелес, перестали работать восемь из девяти туалетов.
7 марта в одном из двигателей Boeing 737-900 во время перелета вспыхнуло пламя. 8 марта Boeing 777-200 потерял при взлете шину и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. 11 марта 50 человек пострадали из‑за резкого снижения Boeing 787-9 Dreamliner. В этот же день Boeing 777 «Аэрофлота» вернулся в аэропорт из‑за поломки. 12 марта у Boeing 777-300 во время взлета пробило днище и потекло топливо.
«Как вы все знаете, инцидент с рейсом 1282 авиакомпании Alaska Airlines стал переломным моментом для Boeing. Мы должны продолжить реагировать на эту аварию со смирением и полной прозрачностью. Мы также обязаны прививать тотальную приверженность безопасности и качеству на каждом уровне нашей компании», — заявил Кэлхун.
В январе в США, Европе и Турции на время отказались от использования самолетов Boeing 737 Max9. В марте Управление гражданской авиации США заявило, что Boeing не прошел 33 из 89 проверок, которые начали после инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа.