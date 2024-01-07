В США, Европе и Турции приостановили полеты Boeing 737 Max из‑за инцидента с оторвавшимся фюзеляжем

В США, Европе и Турции на время прекратят полеты Boeing 737 Max 9. Авиационные агентства беспокоит инцидент с оторвавшимся во время полета куском фюзеляжа самолета этой модели, пишет Reuters.
Американское управление гражданской авиации потребовало приостановить эксплуатацию 171 борта этой модели в стране. Чиновники намерены осмотреть заглушку, которая установлена в транспорте на месте аварийной двери, и при необходимости потребовать ее ремонта.
На решение органа отреагировали местные компании United Airlines и Alaska Air, они подчинились требованию органа.
Аналогичное решение приняло Европейское агентство безопасности полетов. Там отметили, что ни один авиаперевозчик в Евросоюзе не использует такие борты, однако чиновники попросят подчиниться новой директиве все авиакомпании, чьи самолеты входят в воздушное пространство региона.
Кроме этого о приостановке использования Max 9 заявила Turkish Airlines. Компания намерена провести дополнительные проверки этих самолетов.
Ранее 6 января рейсу Alaska Airlines пришлось экстренно вернуться в аэропорт Портленда из‑за повреждения фюзеляжа. Через 20 минут после взлета у борта с грохотом оторвало часть покрытия, из‑за декомпрессии у сидевшего рядом подростка сорвало рубашку, а в салоне выскочили кислородные маски.