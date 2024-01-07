В США, Европе и Турции приостановили полеты Boeing 737 Max из‑за инцидента с оторвавшимся фюзеляжем

Аналогичное решение приняло Европейское агентство безопасности полетов. Там отметили, что ни один авиаперевозчик в Евросоюзе не использует такие борты, однако чиновники попросят подчиниться новой директиве все авиакомпании, чьи самолеты входят в воздушное пространство региона.