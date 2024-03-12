Мыло вместо смазки и ключ-карта для проверки герметичности: Boeing провалил 33 проверки из 89

7 марта в одном из двигателей Boeing 737-900 во время перелета вспыхнуло пламя. 8 марта Boeing 777-200 потерял при взлете шину и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. 11 марта 50 человек пострадали из‑за резкого снижения Boeing 787-9 Dreamliner. В этот же день Boeing 777 «Аэрофлота» вернулся в аэропорт из‑за поломки. 12 марта у Boeing 777-300 во время взлета пробило днище и потекло топливо.