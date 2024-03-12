Мыло вместо смазки и ключ-карта для проверки герметичности: Boeing провалил 33 проверки из 89

Boeing не прошел 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации (FAA) США. Об этом сообщает New York Times.
Ведомство проводило проверку на протяжении шести недель в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 MAX.
Проверки FAA затронули не только Boeing, но и компанию Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж для Boeing 737 MAX. В фокусе внимания аудиторов были «многие части 737 MAX, включая крылья и ряд других систем».
Boeing прошел 56 из 89 проверок, а Spirit AeroSystems провалила 7 из 13 проверок. В один момент Управление гражданской авиации заметило, как механики Spirit использовали карточку-ключ от отеля для проверки герметичности двери.
Они также обратили внимание, как механики нанесли жидкое мыло «в качестве смазки в процессе подгонки» при работе с уплотнением. Затем уплотнение двери было очищено влажной марлей.
В последние месяцы самолеты Boeing то и дело находятся в центре скандалов. 19 января Boeing 747-8 загорелся прямо в небе, 23 января у Boeing 757 отвалилось колесо носовой стойки шасси. 15 февраля у Boeing 787 Dreamliner, летевшего из Амстердама в Лос-Анджелес, перестали работать восемь из девяти туалетов.
7 марта в одном из двигателей Boeing 737-900 во время перелета вспыхнуло пламя. 8 марта Boeing 777-200 потерял при взлете шину и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. 11 марта 50 человек пострадали из‑за резкого снижения Boeing 787-9 Dreamliner. В этот же день Boeing 777 «Аэрофлота» вернулся в аэропорт из‑за поломки. 12 марта у Boeing 777-300 во время взлета пробило днище и потекло топливо.