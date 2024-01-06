Во время полета у самолета в США оторвало аварийную дверь. Серьезных ранений никто не получил

По словам очевидцев, после грохота наступила «гробовая тишина». Стюардессы сделали несколько объявлений, но пассажиры ничего не услышали из‑за шума порывистого ветра. «Мы все были спокойны, но мне казалось, что я вот-вот расплачусь, потому что кто знает, возможно, это могут быть мои последние несколько мгновений», — рассказала девушка по имени Элизабет.