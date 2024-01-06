Во время полета у самолета в США оторвало аварийную дверь. Серьезных ранений никто не получил

Рейс Alaska Airlines вынужденно вернулся в аэропорт Портленда из‑за чрезвычайной ситуации. Во время полета у самолета с сильным грохотом оторвало аварийную дверь, сообщает The Origonian.
По словам пассажиров, место рядом с разрушенной частью самолета пустовало. Дверь вылетела после 20 минут полета, рассказала одна из пассажирок. Ближе всего к двери сидел подросток, у которого потоком воздуха сорвало рубашку, он получил покраснения кожи и синяки из‑за декомпрессии. Сообщений о серьезных травмах сразу не поступало.
По словам очевидцев, после грохота наступила «гробовая тишина». Стюардессы сделали несколько объявлений, но пассажиры ничего не услышали из‑за шума порывистого ветра. «Мы все были спокойны, но мне казалось, что я вот-вот расплачусь, потому что кто знает, возможно, это могут быть мои последние несколько мгновений», — рассказала девушка по имени Элизабет.
Самолет Boeing 737-9 летел в Онтарио (штат Калифорния) со 171 пассажиром и шестью членами экипажа на борту. Авиакомпания Alaska Airlines приостановила эксплуатацию этих самолетов и ведет расследование происшествия.
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