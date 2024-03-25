«Чебурашка-2» выйдет 1 января 2026-го. В прокате фильм посоревнуется с «Горынычем» и «Сивкой-Буркой»

Продолжение фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко выйдет в прокат 1 января 2026 года. Дата релиза появилась на карточке ленты «Бюллетеня кинопрокатчика».
Как отмечает «Кинопоиск», одновременно с «Чебурашкой-2» в прокат выйдут семейные фэнтези «Горыныч» и «Сивка-Бурка».
Производство следующего «Чебурашки» еще на началось. Исполнитель одной из главных ролей Сергей Гармаш рассказывал, что съемки сиквела начнутся одновременно со съемками триквела в июне.
«Чебурашка» вышел на экраны кинотеатров 1 января 2023 года. Фильм стал самой кассовой картиной за всю историю российского проката, собрав более 7 млрд рублей. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма.