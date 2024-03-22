Гармаш рассказал, что сиквел и триквел «Чебурашки» будут снимать одновременно в июне

Производства второй и третьей частей «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко начнутся одновременно, передает ТАСС слова актера Сергея Гармаша. Съемки сиквела находятся на подготовительном этапе, поделился он.
«В начале июня запустятся съемки фильмов „Чебурашка-2“ и „Чебурашка-3“, подряд сразу будут сниматься два больших полных метра», — заявил Гармаш. Ранее авторы «Чебурашки-2» сообщали о дате релиза — 31 декабря 2025 года.
«Чебурашка» вышел на экраны кинотеатров 1 января 2023 года. Фильм стал самой кассовой картиной за всю историю российского проката, собрав более 7 млрд рублей. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма.
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