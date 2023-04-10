Началась работа над продолжением фильма «Чебурашка»

«Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм „Чебурашка“, который режиссер Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, [ответ на] вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет», — сказал актер.