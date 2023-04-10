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Началась работа над продолжением фильма «Чебурашка»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:40

Сергей Гармаш объявил о работе над продолжением фильма «Чебурашка». Его слова передает ТАСС.

«Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм „Чебурашка“, который режиссер Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, [ответ на] вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет», — сказал актер.

Гармаш подчеркнул, что не может ничего рассказать о второй части, так как она находится в процессе создания. Планируемая дата премьеры также неизвестна.

Премьера «Чебурашки» в российских кинотеатрах состоялась 1 января. Спустя десять дней фильм обогнал по сборам «Холопа» Клима Шипенко (прежде — самый кассовый российский фильм), еще через три дня — «Аватара» Джеймса Кэмерона. Общие сборы «Чебурашки» составили более 7 млрд рублей.

По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

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