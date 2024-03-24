«Очень много людей спасли, могли бы погибнуть тысячи»: охранник рассказал об эвакуации из «Крокуса»

Охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков рассказал РБК, как сотрудники комплекса эвакуировали посетителей в день теракта.
По его словам, террористы прострелили стекло на входе в комплекс, прошли через него и сразу начали стрелять. «Спасать [людей] надо было, не мешкая ни секунды. Эвакуировали по возможности максимально, кто как мог. Люди в зале работали, я в фойе эвакуировал во все двери, в которые можно выйти, короче, по максимуму все. Очень много людей спасли, погибли бы тысячи», — отметил охранник.
«Держали дверь, пока были выстрелы, держал дверь, чтобы они [террористы] не [ворвались]. Ребята, которые мои, всех забрал, и они стреляли уже по входу в зал сам, в зале уже стреляли. Пережидали это время, чтобы не расстреляли моих людей. И уже потом выводить стал. Потому что не знали информации, сколько, чего», — добавил он.
Осанушков сказал, что ему удалось эвакуировать более ста человек. Они прошли через подвальное помещение и склады, затем по подземной парковке и через фойе на улицу. «Вообще не было страха, холодный разум. Потом только, после того как всех спас, когда самого уже откачали меня, потом уже начался страх, потихоньку. Ну две ночи не сплю, скажем так», — отметил сотрудник.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника» и расстреливала всех встреченных. По последним данным, погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России), сообщал Reuters со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. ИГИЛ также публиковал фото террористов, а «Амак» — видео, снятое во время теракта от лица преступников.
23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной и Беларусью. ФСБ отчиталось о задержании 11 подозреваемых в участии в теракте. По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне.