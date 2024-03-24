«Очень много людей спасли, могли бы погибнуть тысячи»: охранник рассказал об эвакуации из «Крокуса»

Осанушков сказал, что ему удалось эвакуировать более ста человек. Они прошли через подвальное помещение и склады, затем по подземной парковке и через фойе на улицу. «Вообще не было страха, холодный разум. Потом только, после того как всех спас, когда самого уже откачали меня, потом уже начался страх, потихоньку. Ну две ночи не сплю, скажем так», — отметил сотрудник.